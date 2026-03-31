W skrócie Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciej Klisz oświadczył, że tezy o rzekomym udostępnieniu polskiej przestrzeni powietrznej do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej są "całkowicie fałszywe".

Czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym we wschodniej Polsce wprowadzono we wrześniu 2025 roku po masowych naruszeniach przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich, operujących powyżej trzech kilometrów oraz lotów wojskowych i cywilnych spełniających określone warunki.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, stanowczo podkreślam: tezy o rzekomym udostępnieniu polskiej przestrzeni powietrznej do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej są całkowicie fałszywe i nie mają żadnego oparcia w faktach" - przekazał w oświadczeniu dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciej Klisz.

DORSZ odpowiada na spekulacje. "Charakter prewencyjny"

Dowódca podkreślił następnie, że czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym "nie zostały wprowadzone w marcu 2026 roku, lecz już we wrześniu 2025 roku".

Miało to miejsce po "masowych naruszeniach przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne".

"Decyzje te mają charakter wyłącznie prewencyjny i służą ochronie życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwu infrastruktury państwa" - podkreślono.

W komunikacie zaznaczono też, że "Dowództwo Operacyjne RSZ działa w sposób odpowiedzialny, w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi i sojuszniczymi (...). Insynuacje sugerujące inne cele tych działań są nieuprawnione i wprowadzają opinię publiczną w błąd" - dodano.

"Bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje moim najwyższym priorytetem" - zakończył gen. broni Maciej Klisz.

Wschodnia Polska. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich

Przypomnijmy, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) informowała na początku marca o wprowadzeniu ograniczenia ruchu lotniczego we wschodniej części Polski. Obowiązuje ono od 10 marca do 9 czerwca bieżącego roku. Decyzję podjęto na wniosek wspomnianego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Strefa ograniczona obowiązuje od poziomu ziemi do wysokości około trzech kilometrów. "Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich, operujących na większych wysokościach" - zaznaczyło PAŻP.

Zobacz również: Dagmara Pakuła

"Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące" - zaznaczono.

Ograniczenia w przestrzeni powietrznej. W tle rosyjskie drony

Zgodnie z ograniczeniami, od zachodu do wschodu słońca we wschodniej części Polski obowiązuje całkowity zakaz lotów. Wyjątkiem są jednak działania prowadzone przez wojskowe statki powietrzne oraz skoordynowane z Centrum Operacji Powietrznych starty i lądowania z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD).

Z kolei w ciągu dnia ograniczenie nie obejmuje załogowych statków powietrznych, wykonujących loty po złożeniu planu lotu i wyposażonych w działający transponder i utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia oraz cywilnych bezzałogowych statków powietrznych, pod warunkiem nienaruszania stref identyfikacji obrony powietrznej Białorusi i Ukrainy.

Dodajmy, że wcześniej podobne ograniczenie wprowadzono we wrześniu po wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Początkowo miało ono obowiązywać do 9 grudnia, jednak pod koniec listopada PAŻP poinformowała o przedłużeniu go do 9 marca.

Domański w ''Gościu Wydarzeń'': Nikt do tej pory w Unii nie dokonał tak masywnego działania na rzecz obniżenia cen paliw Polsat News Polsat News