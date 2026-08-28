W skrócie Wojska Obrony Terytorialnej zwiększyły gotowość do działania w związku z przewidywanymi trudnymi warunkami pogodowymi, na co wskazują wydane ostrzeżenia.

Skrócono czas wezwania żołnierzy WOT w kilku brygadach, a alert ma obowiązywać przez dwie doby od ogłoszenia.

IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia pogodowe dla kilku województw, przewidując intensywne opady deszczu, burze i silny wiatr.

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"Podnosimy gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna" - poinformował na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Skrócone czasy wezwania WOT. Alert w związku z zagrożeniem pogodowym

Jak sprecyzował szef MON, do sześciu godzin skrócono czas wezwania żołnierzy z 7. Pomorskiej Brygady OT, 8. Kujawsko-Pomorskiej OT, 12. Wielkopolskiej Brygady OT, 13. Śląskiej Brygady OT, 15. Lubuskiej Brygady OT, 16. Dolnośląskiej Brygady OT oraz 17. Opolskiej Brygady OT.

Z kolei do 24 godzin będą mogli zostać wezwani żołnierze 11. Małopolskiej Brygady OT oraz 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT. Komunikat ma obowiązywać dwie doby od momentu ogłoszenia.

Pogoda. Alert RCB dla trzech województw

"Pogoda: dziś i jutro (28/29.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - ostrzegło z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został rozesłany do osób przebywających na terenie trzech województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego (w ostatnim przypadku z wyszczególnieniem powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, wschowskiego, Zielonej Góry, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego).

Ostrzeżenia IMGW przed załamaniem pogody

Dla mieszkańców województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego IMGW wydał także ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Natomiast alert I stopnia dotyczy województwa opolskiego, a także części śląskiego i łódzkiego.

Wraz z burzami mają wystąpić silne opady deszczu (od 30 do 40 mm, a lokalnie nawet do 55 mm) oraz porywy wiatru do 75 km/h. W niektórych miejscach może spaść grad.

Z kolei alert I stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Tam może spaść do 40 mm deszczu, porywy wiatru wyniosą zaś nawet 65 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do sobotniego poranka.



