Wojska Obrony Terytorialnej podniosły gotowość. Komunikat ministra

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Wojska Obrony Terytorialnej podniosły poziom gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe. Jak przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, alert ma związek ze spodziewaną trudną sytuacją pogodową w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz IMGW wydały ostrzeżenia.

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Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w mundurach maszerują w szyku z karabinami automatycznymi przy piersi.
Brygada Obrony Terytorialnej. Zdj. ilustracyjneMateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Wojska Obrony Terytorialnej zwiększyły gotowość do działania w związku z przewidywanymi trudnymi warunkami pogodowymi, na co wskazują wydane ostrzeżenia.
  • Skrócono czas wezwania żołnierzy WOT w kilku brygadach, a alert ma obowiązywać przez dwie doby od ogłoszenia.
  • IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia pogodowe dla kilku województw, przewidując intensywne opady deszczu, burze i silny wiatr.
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"Podnosimy gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna" - poinformował na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Skrócone czasy wezwania WOT. Alert w związku z zagrożeniem pogodowym

Jak sprecyzował szef MON, do sześciu godzin skrócono czas wezwania żołnierzy z 7. Pomorskiej Brygady OT, 8. Kujawsko-Pomorskiej OT, 12. Wielkopolskiej Brygady OT, 13. Śląskiej Brygady OT, 15. Lubuskiej Brygady OT, 16. Dolnośląskiej Brygady OT oraz 17. Opolskiej Brygady OT.

Z kolei do 24 godzin będą mogli zostać wezwani żołnierze 11. Małopolskiej Brygady OT oraz 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT. Komunikat ma obowiązywać dwie doby od momentu ogłoszenia.

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Pogoda. Alert RCB dla trzech województw

"Pogoda: dziś i jutro (28/29.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - ostrzegło z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został rozesłany do osób przebywających na terenie trzech województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego (w ostatnim przypadku z wyszczególnieniem powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, wschowskiego, Zielonej Góry, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego).

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Ostrzeżenia IMGW przed załamaniem pogody

Dla mieszkańców województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego IMGW wydał także ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Natomiast alert I stopnia dotyczy województwa opolskiego, a także części śląskiego i łódzkiego.

Wraz z burzami mają wystąpić silne opady deszczu (od 30 do 40 mm, a lokalnie nawet do 55 mm) oraz porywy wiatru do 75 km/h. W niektórych miejscach może spaść grad.

Z kolei alert I stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Tam może spaść do 40 mm deszczu, porywy wiatru wyniosą zaś nawet 65 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do sobotniego poranka.

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