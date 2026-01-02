Wojna w Ukrainie zakończy się w tym roku? Sondaż pokazał, jak widzą to Polacy
Niemal 60 proc. Polaków nie wierzy, że wojna w Ukrainie zakończy się w ciągu najbliższego roku - wynika z najnowszego sondażu. Zakończenie walk przewiduje nieco ponad 20 proc. respondentów. - Wszelkie przesłanki, jakie do nas docierają wskazują, że Rosja nie ma najmniejszego zamiaru zawarcia porozumienia pokojowego -skomentował gen. Stanisław Koziej.
W skrócie
- Większość Polaków nie wierzy w szybkie zakończenie wojny w Ukrainie.
- Wyniki sondażu pokazują, że pesymizm dominuje zarówno wśród zwolenników władzy, jak i opozycji.
- Eksperci wojskowi podkreślają brak chęci Rosji do zawarcia pokoju oraz nieufność wobec deklaracji Putina.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Według opublikowanych w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" wyników sondażu, 45,9 proc. badanych uważa, że wojna raczej się nie skończy w 2026 r., a 13,7 proc., że zdecydowanie się nie skończy.
18,3 proc. liczy, że wojna raczej się zakończy, a 3,3 proc., że na pewno tak się stanie. 18,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
"Wśród tych, którzy przypuszczają, że konflikt na wschodzie nie zakończy się w 2026 r., dominują zwolennicy obozu władzy, ale wcale nie dużo mniej jest w tej grupie także stronników opozycji" - pisze gazeta.
Wojna w Ukrainie. Polacy nie wierzą w szybkie zakończenie konfliktu
Portal dodaje, że respondenci ci "informacje o świecie czerpią z kanałów na YouTubie oraz podkastów, jak np. Kanał Zero czy Układ otwarty, oraz kanałów informacyjnych TVN 24, a także 'Faktów' TVN".
- Wszelkie przesłanki, jakie do nas docierają wskazują, że Rosja nie ma najmniejszego zamiaru zawarcia porozumienia pokojowego - skomentował dla dziennika gen. Stanisław Koziej, były szef BBN.
Ekspert dodał, że w jego ocenie "sondaż oddaje realne patrzenie na sprawy wojny i pokoju na wschodzie".
Najnowszy sondaż. Polacy nie są optymistami ws. wojny w Ukrainie
Zaś według cytowanego przez gazetę byłego dowódcy GROM gen. Romana Polko, nasi rodacy nie wierzą w to, co mówi Władimir Putin.
- Polacy znają mentalność Rosjan, wiedzą, co to jest sowiecki mir. Doskonale rozumieją, że Putin, który nie dotrzymywał żadnych umów, podpisze wszystko, ale nie będzie ich przestrzegał - wyjaśnił wojskowy.
- Chociaż, jak na razie, nie znamy rezultatów rozmów pokojowych pomiędzy USA, Ukrainą i Rosją - zastrzegł jednak.
Sondaż IBRIS został przeprowadzony metodą CATI w dn. 19-20 grudnia 2025 r. na 1068-osobowej grupie respondentów.