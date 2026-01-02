W skrócie Większość Polaków nie wierzy w szybkie zakończenie wojny w Ukrainie.

Wyniki sondażu pokazują, że pesymizm dominuje zarówno wśród zwolenników władzy, jak i opozycji.

Eksperci wojskowi podkreślają brak chęci Rosji do zawarcia pokoju oraz nieufność wobec deklaracji Putina.

Według opublikowanych w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" wyników sondażu, 45,9 proc. badanych uważa, że wojna raczej się nie skończy w 2026 r., a 13,7 proc., że zdecydowanie się nie skończy.

18,3 proc. liczy, że wojna raczej się zakończy, a 3,3 proc., że na pewno tak się stanie. 18,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

"Wśród tych, którzy przypuszczają, że konflikt na wschodzie nie zakończy się w 2026 r., dominują zwolennicy obozu władzy, ale wcale nie dużo mniej jest w tej grupie także stronników opozycji" - pisze gazeta.

Portal dodaje, że respondenci ci "informacje o świecie czerpią z kanałów na YouTubie oraz podkastów, jak np. Kanał Zero czy Układ otwarty, oraz kanałów informacyjnych TVN 24, a także 'Faktów' TVN".

- Wszelkie przesłanki, jakie do nas docierają wskazują, że Rosja nie ma najmniejszego zamiaru zawarcia porozumienia pokojowego - skomentował dla dziennika gen. Stanisław Koziej, były szef BBN.

Ekspert dodał, że w jego ocenie "sondaż oddaje realne patrzenie na sprawy wojny i pokoju na wschodzie".

Zaś według cytowanego przez gazetę byłego dowódcy GROM gen. Romana Polko, nasi rodacy nie wierzą w to, co mówi Władimir Putin.

- Polacy znają mentalność Rosjan, wiedzą, co to jest sowiecki mir. Doskonale rozumieją, że Putin, który nie dotrzymywał żadnych umów, podpisze wszystko, ale nie będzie ich przestrzegał - wyjaśnił wojskowy.

- Chociaż, jak na razie, nie znamy rezultatów rozmów pokojowych pomiędzy USA, Ukrainą i Rosją - zastrzegł jednak.

Sondaż IBRIS został przeprowadzony metodą CATI w dn. 19-20 grudnia 2025 r. na 1068-osobowej grupie respondentów.

