W skrócie Według najnowszego sondażu ponad 76 procent Polaków nie przewiduje zakończenia wojny na Ukrainie w 2026 roku.

Wśród wyborców koalicji rządzącej odsetek osób nieprzewidujących końca konfliktu jest najwyższy i wynosi 87 procent, natomiast wyborcy opozycji są nieco bardziej optymistyczni.

Największy odsetek osób wierzących w zakończenie wojny znajduje się wśród wyborców niepopierających żadnej z głównych partii politycznych, gdzie pozytywnie odpowiedziało 38 procent badanych.

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"Czy pana/i zdaniem wojna w Ukrainie zakończy się w 2026?" - takie pytanie zadano ankietowanym w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Okazuje się, że Polacy są w tej kwestii w większości pesymistami. 76,2 proc. badanych stwierdziło, że wojna nie skończy się w tym roku (37,6 proc. - raczej nie, 38,2 proc. - zdecydowanie nie).

Optymistów wierzących w zakończenie wojny między Rosją i Ukrainą jest znacznie mniej, bo 16,9 proc., z czego 5,4 proc. zdecydowanie wierzy w koniec wojny, a 11,5 proc. raczej wierzy. 6,9 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż. Polacy nie wierzą w zakończenie wojny w Ukrainie

Najmniej optymistyczni względem zakończenia wojny w tym roku są wyborcy koalicji rządzącej (KO, PSL, Polska 2050, Lewica). Wśród nich ani jedna osoba nie stwierdziła, że "zdecydowanie" dojdzie do zakończenia konfliktu w 2026 roku, a 10 proc. stwierdziło, że wojna "raczej" zakończy się w tym roku.

Jednocześnie 87 proc. udzieliło odpowiedzi negatywnej, w tym 53 proc. "raczej nie", a 34 proc. "zdecydowanie nie". Zdania nie ma 3 proc.

Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) panuje nieco większy optymizm. 16 proc. wyborców tych partii uważa, że konflikt zakończy się w 2026 roku, a 73 proc., że nie. Najczęstszą odpowiedzią w tej grupie było "zdecydowanie nie", której udzieliło 46 proc. ankietowanych. 11 proc. nie miało zdania.

Największymi optymistami okazali się natomiast wyborcy niepopierający żadnej z powyższych partii. Wśród nich 38 proc. udzieliło odpowiedzi pozytywnej, a 62 proc. - negatywnej.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 22-24 maja 2026 roku. Analizę zrealizowano metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej grupie n=1000 dorosłych Polaków.





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