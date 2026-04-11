W skrócie Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego, bez udziału prezydenta.

W programie "Kalejdoskop Wydarzeń" omawiano proceduralne i polityczne konsekwencje ślubowania oraz podważano podstawę prawną tego wydarzenia.

Prowadzący program przedstawili odmienne opinie co do przyszłości Trybunału Konstytucyjnego i znaczenia braku obecności Donalda Tuska podczas uroczystości.

W sobotnim programie "Kalejdoskop Wydarzeń" prowadzący komentowali czwartkowe uroczystości w Sejmie, gdzie doszło do ślubowania zarówno dwojga sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej, a także czworga pozostałych: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy i Anny Korwin-Piotrowskiej.

Dorota Gawryluk wraz z Janem Wróblem zwracali uwagę nie tylko na wątpliwości proceduralne związane ze ślubowaniem sędziów, ale także na polityczne konsekwencje całej sytuacji oraz możliwą dalszą erozję znaczenia TK w Polsce.

Spór wokół TK. "Po co było to robić"

Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło uroczyste ślubowanie w Sejmie. Choć w sali kolumnowej zabrakło prezydenta Karola Nawrockiego, to uchwały o wyborze, "będące wyrazem woli narodu" wszystkim sędziom wybranym w marcu 2026 wręczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Po wydarzeniu marszałek był pytany podczas konferencji prasowej o podstawę prawną takiego precedensu, polityk jednak nie odpowiedział dziennikarzowi.

- To, że pan marszałek rzeczywiście nie jest w stanie podać przepisu, który powiedzmy nieco nagięty, nieco zinterpretowany, ale byłby taką solidną podstawą prawną tego co się wydarzyło, to to jest bardzo zaskakujące - powiedział prowadzący program Jan Wróbel.

- Ale kto jest w stanie podać przepis tego co się wydarzyło, jakąś podstawę prawną, skoro nie ma takiej podstawy prawnej? - zapytała retorycznie Gawryluk.

- No tak, ale właśnie skoro nie ma żadnego trybu, nie ma żadnej podstawy prawnej, to po co było to robić? - dopytywał Jan Wróbel, na co dziennikarka odpowiedziała, że "marszałek jest tym kim jest, jest - jest człowiekiem, który nie potrzebuje żadnej podstawy prawnej i komunikuje to w sposób otwarty".

"Kalejdoskop wydarzeń". "Wojna o Trybunał Konstytucyjny dopiero się zaczyna"

Podczas programu "Kalejdoskop Wydarzeń" prowadzący spierali się o rolę i znaczenie TK w przyszłości.

- Ja mam taką obawę, że w tej chwili już się skończyła zabawa z Trybunałem, to znaczy - co by się dalej nie wydarzyło - Trybunał Konstytucyjny w Polsce będzie lekceważony przez polityków wszystkich opcji i przez naród polski, że po prostu to jest taka instytucja, której celu nie będziemy rozumieć - powiedział Jan Wróbel.

- A mnie się wydaje, że wręcz przeciwnie, to znaczy wydaje mi się, że wojna o Trybunał Konstytucyjny dopiero się zaczyna - oceniła Dorota Gawryluk.

Dziennikarze zwrócili również uwagę na zachowanie Donalda Tuska, który w ich opinii zachował się "bardzo sprytnie" nie pojawiając się na "imprezie w Sejmie".

- Widać dlaczego to on jest premierem, a nie nikt inny. Po prostu w sposób doskonały wie, gdzie ma się pojawiać jak cień. On się nie pojawił na imprezie w Sejmie. Nie przystawił pieczątki pod tym wydarzeniem i nie pojawił się, bo wiedział w czym by uczestniczył i wiedział, jaki miałoby to skutek, jaki smród - oceniła Gawryluk i zapytała "dlaczego większości (koalicji rządzącej - red.) nagle zaczęło zależeć na trybunale"

- To nie jest trudna zagadka, no po prostu jest szansa, trybunał będzie teraz nasz (w rękach rządu - red.) - odpowiedział Wróbel.

