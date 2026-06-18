"Wojna na górze" w warszawskiej KO. Stawką przetrwanie afery szpitalnej

Niczym w rasowej telenoweli nowy dzień przyniósł nowe zwroty akcji w aferze wokół Szpitala Południowego. Najpierw dowiedzieliśmy się, że autor całego zamieszania Dawid Kacprzyk - 28-letni lekarz-rezydent, który na SOR-ze ursynowskiej placówki stworzył prywatne księstwo, w którym prominentni politycy Koalicji Obywatelskiej byli obsługiwani na specjalnych warunkach i poza kolejką - zrezygnował z mandatu radnego warszawskiej dzielnicy Ursus.

Niedługo później stołeczny Ratusz poinformował, że Kacprzyk dokonał korekty faktur wystawionych Szpitalowi Południowemu. Okres korekty objął aż półtora roku - od 31 czerwca 2025 do 16 czerwca 2026 roku - a do poprawki poszły łącznie aż 33 dokumenty. W efekcie korekt Kacprzyk zwrócił na konto szpitala ok. 500 tys. zł.

Radni wzywają prezydenta "na dywanik"

Ciekawie zrobiło się jednak dopiero później. Gdy partia rządząca uporała się z niesfornym ex-radnym... zajęła się sobą. Chociaż korespondencyjnie. Najpierw klub miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej wrzucił na grilla Rafała Trzaskowskiego. Radni wezwali prezydenta stolicy do pojawienia się na sesji absolutoryjnej 25 czerwca i złożenie wyjaśnień w dwóch kwestiach.

Pierwsza to informacja na temat "zasad organizacji pracy, zasad przyjmowania pacjentów, kolejności udzielania świadczeń, rozliczania czasu pracy, systemu wynagradzania i naboru personelu medycznego jak również bezpieczeństwa danych medycznych w miejskich podmiotach leczniczych". Jak zaznaczyli radni, chodzi przede wszystkim o nieschodzący z medialnych czołówek Szpital Południowy.

Druga sprawa to uzupełnienie obrad Rady m. st. Warszawy o projekt uchwały, wedle którego Komisja Rewizyjna Rady m. st. Warszawy zajęłaby się kontrolą nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przedmiotem jej zainteresowania byłyby "zasady organizacji pracy, zasady przyjmowania pacjentów, kolejność udzielania świadczeń, ewidencja i rozliczanie czasu pracy oraz system wynagradzania i nadzoru personelu medycznego jak również bezpieczeństwo danych medycznych". Szczególną uwagę Komisja miałaby poświęcić "dyżurom, umowom, dodatkom, funkcjom koordynacyjnym oraz nadzorowi nad ich realizacją".

"Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie m. st. Warszawy oczekuje, że Pan Prezydent wyjaśni wszelkie wątpliwości związane ze Szpitalem Południowym oraz innymi placówkami warszawskiej służby zdrowia" - czytamy w oświadczeniu.

Kierwiński przechodzi do ataku. "Bez walki się nie podda"

Tu dochodzimy do clou całej sprawy. Warszawscy radni KO to w większości polityczne zaplecze Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur partii, sekretarza generalnego KO i ministra spraw wewnętrznych.

- Niesamowici są. Jak na dłoni widać, że to pomysł Marcina i jego ludzi. Broni się, bo poczuł, że Kierownik (tak w KO i rządzie nazywają premiera Donalda Tuska - przyp. red.) naprawdę może odebrać mu Warszawę - mówi nam źródło w partii, doskonale zorientowane w wewnętrznych rozgrywkach. Na koniec dodaje: - On bez walki się nie podda, będzie walczyć do samego końca.

Ktoś mógłby zapytać: dlaczego minister, i zdaniem wielu człowiek numer dwa w KO, zadaje sobie tyle trudu, żeby utrzymać władzę nad warszawskimi strukturami. Powody są dwa. Pierwszy to prestiż. Warszawa to stolica, największe miasto w kraju i najważniejszy bastion KO w Polsce.

Drugi powód związany jest z pragmatyką władzy. Rządy KO w Warszawie są niemal niezagrożone, niezależnie od tąpnięć poparcia w skali kraju. Kierowanie strukturami w takim miejscu oznacza olbrzymie wpływy i możliwość załatwiania różnych rzeczy swoim ludziom. A właśnie tak w partii zyskuje się wpływy i rozbudowuje swoje polityczne zaplecze. Tracąc kontrolę nad warszawskimi strukturami pozycja Kierwińskiego w całej KO bardzo by osłabła.

Niektórzy z naszych rozmówców porównują nawet jego obecne położenie do sytuacji sprzed lat, gdy Donald Tusk postanowił rozprawić się z Grzegorzem Schetyną. Politykiem potężniejszym w ówczesnej Platformie niż Kierwiński w dzisiejszej KO. Pierwszym krokiem do pacyfikacji Schetyny było odebranie mu formalnej władzy i nieformalnych wpływów na Dolnym Śląsku, co Tusk uczynił w październiku 2013 roku rękami Jacka Protasiewicza.

Jak twierdzą rozmówcy Interii, Kierwiński zapewne już wie albo przynajmniej przeczuwa, że Tusk skłania się ku "opcji atomowej", czyli wymianie szefa struktur w stolicy, a być może nawet rozwiązaniu samych struktur tak, jak miało to niedawno miejsce w Krakowie. Stąd próba uderzenia wyprzedzającego, wymierzonego w Trzaskowskiego.

- Cwani są, chcą obarczyć winą "duży Ratusz", ale to im się nie uda - mówi nam polityk zbliżony do prezydenta Warszawy. - Wszyscy już piszą, kto jest naczelnym pracodawcą Warszawy i czyim wychowankiem był Kacprzyk. To był przecież szef młodzieżówki, a na listy KO też sam się nie dostał - kontynuuje nasze źródło.

Trzaskowski odpowiada. "Bardzo dobry i mądry ruch Rafała"

Gruszek w popiele nie zasypuje jednak również prezydent Warszawy. Dopiero co pisaliśmy na łamach Interii, jak ważny ambicjonalnie i politycznie jest dla niego Szpital Południowy, a co za tym idzie - również wyjaśnienie do samego spodu afery rozgrzewającej obecnie całą Polskę. Zwłaszcza, że nadzór nad placówką sprawowały m.in. jego dwie zastępczynie: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra.

Niedługo po oświadczeniu warszawskich radnych KO, Rafał Trzaskowski sam zamieścił wpis na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Poinformował w nim, że na jego wniosek cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Co więcej, nową prezeską placówki będzie Aneta Gomółka-Siembora, którą Trzaskowski określił jako "specjalistkę z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych".

"Jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanym w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką. Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie" - zapewnił w swoim wpisie prezydent stolicy.

Na koniec podkreślił, że "w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje - także personalne". "Kolejne decyzje niebawem. Będę o nich Państwa na bieżąco informował" - zapowiedział.

Rozmówcy Interii z warszawskiej KO odczytują ruch Trzaskowskiego jednoznacznie: podjął rękawicę rzuconą przez Kierwińskiego i nie zamierza być tym, który za aferę w ursynowskim szpitalu zapłaci najwyższą polityczną cenę. - Bardzo dobry i mądry ruch Rafała. Chce wszystkim pokazać, że ogarnie bajzel, do którego doprowadził Marcin - słyszymy z otoczenia prezydenta Warszawy.

Inny z naszych rozmówców z warszawskiej KO, neutralny wobec Kierwińskiego i Trzaskowskiego: - W tej całej tragedii bawi mnie, jak ostro Marcin walczy o swój tyłek. Twardo idzie w wersję, że to nie jest afera KO, a teraz jeszcze próbuje to podrzucić Rafałowi. Tyle że takie podejście może się nie spodobać Donaldowi i wtedy on wykona ruch, żeby to przeciąć raz na zawsze.

Łukasz Rogojsz





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