Wojna na Bliskim Wschodzie. MSZ podało nowe informacje o Polakach

- Nie ma żadnych informacji, by jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnił, że w resorcie działa zespół kryzysowy, który nadzoruje sytuację w regionie.

- Wszystkie polskie grupy turystyczne opuściły Izrael drogą lądową do Egiptu - przekazał Wewiór. Z kolei drogą lotniczą i morską Polacy opuszczają Jordanię.

- Trochę inaczej wygląda sytuacja nad Zatoką Perską. Tam najbezpieczniej jest pozostać na miejscu. Tam nadal latają pociski, drony, a ich zestrzeliwane szczątki spadają na ziemię. W tych miejscach szczególnie prosimy o słuchanie zaleceń lokalnych służb bezpieczeństwa - dodał.

Rzecznik MSZ przekazał, że osoby, które utknęły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą miały zapewniony nocleg i wyżywienie przez tamtejsze władze. Jak dodał ostrzeżenia przed podróżami na Bliski Wschód wydawane przez MSZ mogły nie do wszystkich dotrzeć, "ale powinny one dotrzeć do biur podróży".

- Apeluję do wszystkich biur podróży, które nadal oferują, a co gorsza realizują wyjazdy na Bliski Wschód o odpowiedzialność i nierobienie tego - stwierdził. Zaznaczył, że MSZ nie ma narzędzi, żeby zabronić działalności biurom podróży. Ostrzeżenia do poziomu 2. podniesiono również dla Cypru.

Wewiór poinformował, że w samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest 10 tys. Polaków. Do wszystkich zarejestrowanych w systemie zaapelował o sprawdzenie, do kiedy są oni w nim zarejestrowani.

Rzecznik MSZ przekazał, że Polska pozostaje w kontakcie z partnerami międzynarodowymi.

Wewiór odniósł się również do informacji o ewakuacji obywateli Czech i Słowacji z Bliskiego Wschodu. Według niego w przypadku Polski jest to znacznie trudniejsze, ze względu na liczbę osób przebywających w regionie.

Rzecznik resortu zapewnił, że w weekend wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie pracowały całodobowo w trybie kryzysowym i żaden ich pracownik nie opuścił regionu.

Wojna USA - Iran. Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie

W niedzielę rzecznik prasowy ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór informował, że wśród osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie nie ma obywateli Polski. Poinformował również, że ministerstwo uruchomiło specjalną dodatkową infolinię dla Polaków przebywających w regionie.

Wewiór przekazał również, że Polska nie planuje ewakuacji obywateli, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednocześnie, że polska armia jest gotowa do pomocy, w razie znaczącego pogorszenia sytuacji Polaków na obszarze dotkniętym konfliktem.

Na ewakuację swoich obywateli zdecydowały się natomiast Czechy. Z kolei Wielka Brytania poinformowała o wysłaniu na Bliski Wschód zespołów szybkiego reagowania, aby wspomogły lokalne władze i brytyjskich obywateli przebywających w regionie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakowały Iran

Armie USA i Izraela w sobotę rozpoczęły bombardowania celów na terytorium Iranu. W wyniku ataków zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wraz z rodziną.

W ramach odwetu Iran rozpoczął ataki na Izrael i amerykańskie bazy znajdujące się na Bliskim Wschodzie. Irańskie drony i pociski spadły m.in. na cele w Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iraku, Omanie, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Izrael został również zaatakowany przez libański Hezbollah. W odpowiedzi izraelska armia przypuściła ataki na cele w Libanie.

