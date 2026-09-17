W skrócie Karol Nawrocki oraz Donald Tusk wskazali, że obecne działania Rosji przypominają zdarzenia sprzed 87 lat, ostrzegając przed powtarzalnością rosyjskich prowokacji.

W ostatnich dniach przed rocznicą rosyjskie drony zaatakowały obiekty przy granicy Polski, a przemówienia polityków odnosiły się do historii i aktualnych incydentów.

Obaj politycy podkreślali potrzebę stanowczości wobec prowokacji i zgodnie zapewniali, że Polska nie da się zastraszyć.

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Zaledwie cztery dni przed 87. rocznicą zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę, tuż obok naszej granicy doszło do rosyjskich ataków. Drony uderzyły w ukraińską stację benzynową i lokomotywę pociągu zmierzającego do Warszawy.

W czwartkowych przemówieniach Donald Tusk i Karol Nawrocki nawiązywali do historii, ale dużo uwagi poświęcili także ostatnim incydentom i coraz częstszym rosyjskim prowokacjom, z jakimi mierzy się Polska.

Karol Nawrocki w 87. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. "Rosja się nie zmienia"

Karol Nawrocki spotkał się w czwartek z mieszkańcami lubelskiej Włodawy. W swoim wystąpieniu przekonywał, że "Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia". Wskazywał, że to nie pierwszy raz, gdy Moskwa destabilizuje sytuację w innych krajach, podejmuje próby dezinformacji i skłócania społeczeństwa.

- Wojna hybrydowa wcale nie musi być alternatywą dla działań kinetycznych i dla ataku na lądzie. Tak nie było w latach 20., 30. i w roku 1939. Wojna hybrydowa może być przygotowaniem do tego, co wydarzyło się 17 września 1939 r. - ostrzegał prezydent.

Nawrocki wskazywał, że jego celem jako głowy państwa, ale również całej klasy politycznej jest dążenie do kompromisu w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. - Kompromis wcale nie jest uległością. Kompromis jest zadaniem, równie trudnym jak polityczna walka - mówił.

- W kwestiach bezpieczeństwa musimy mieć siłę i odwagę do tego, żeby poszukiwać choć tych małych kompromisów, które pokażą, że jesteśmy narodową wspólnotą zmobilizowaną do tego, aby bronić polskich granicy i biało-czerwonej flagi - dodał.

Prezydent podkreślał też, że Polska nie musi uczyć się "zagrożenia sowieckiego albo postsowieckiego", ponieważ ma je "w tożsamości, krwi, DNA". - To zagrożenie czujemy od wieków - podsumował.

Donald Tusk: Nie szukamy wojny, ale potencjalny agresor spotka się z odpowiedzią

Głos w rocznicę sowieckiej napaści zabrał także Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych tłumaczył, że jako historyk ma świadomość, że "metody rosyjskich działań od stuleci pozostają bez zmian" i opierają się na "napaści na sąsiadów pod pretekstem wyzwolenia".

- W dniu, takim jak ten, wolałbym mówić tylko o bohaterskich czynach zapisanych na kartach historii. Niestety, eskalująca agresja ze strony Rosji nie pozwala mi na to - stwierdził premier.

Szef rządu podkreślał, że Polska "nie da się zastraszyć" Moskwie. - Zwracam się do wszystkich, którzy z niepokojem patrzą w przyszłość. Nie szukamy wojny, ale jeśli ktokolwiek odważy się nas zaatakować, spotka się ze stanowczą odpowiedzią - naszą i naszych sojuszników - zapowiedział.

Premier stwierdził też, że Rosja "wcale nie musi przekraczać naszej granicy", by prowadzić działania przeciwko Polsce. - Ona już prowadzi z nami wojnę hybrydową za pomocą dronów, aktów sabotażu i dezinformacji w internecie. Od naszych sojuszników wiemy, że najbliższe miesiące mogą przynieść kolejne prowokacje. Ale nie boimy się - zapewnił.



