W sieci i programach publicystycznych od kilku dni nie milkną komentarze na temat jednego z odcinków podcastu "Wojewódzki & Kędzierski" emitowanego w Onecie. Udział wziął w nim Rafał Trzaskowski.

W czasie swobodnej rozmowy prezydent Warszawy przyznał, że za młodu był "dupi***em" i podrywał wiele kobiet.

Trzaskowski przeprasza w Polsat News

We wtorkowym programie "Gość Wydarzeń" Marcin Fijołek zapytał prezydenta Warszawy, czy ten nie żałuje użycia takiego słowa.

- Takie słowo nie powinno paść, nawet cytując, to co miało miejsce 30 lat temu. Nie przystoi, przeprosiny były na miejscu, dlatego je złożyłem - powiedział Rafał Trzaskowski.

Zapytany o to, czy ta sytuacja nie odbije się to na jego karierze politycznej, stwierdził, że "błędy się zdarzają". - Ja jestem osobą nietuzinkową i czasem język kompletnie nie przystoi. Taka jest też cena pójścia do programu, w którym chce się pokazać trochę inną twarz - przekazał.

Wojewódzki odwołuje odcinek podcastu. "Taki mamy klimat"

Kuba Wojewódzki opublikował w niedzielę na Instagramie post, w którym poinformował o odwołaniu poniedziałkowego odcinka podcastu "w związku ze śledztwem w sprawie tzw. 'dupi***a'.

"O reszcie będziemy informować na bieżąco. Taki mamy klimat" - dodał.

Instagram Post