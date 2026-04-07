Wójcik zabrał głos w sprawie Morawieckiego. "Zaskoczony negatywnie"
- W tym momencie taka debata jest dla mnie czymś zaskakującym - mówił Michał Wójcik, odnosząc się do niedawnej dyskusji, która odbyła się między Mateuszem Morawieckim a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W jej trakcie były premier zadeklarował, że poprze ustawę przygotowaną przez PSL. Wójcik odniósł się też do spekulacji dotyczących ewentualnego założenia własnej partii przez Morawieckiego.
Poseł PiS Michał Wójcik był gościem porannej rozmowy na antenie radia RMF24. W jej trakcie odniósł się niedawnej debaty, podczas której były premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z obecnym wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W ocenie polityka dobrym momentem na organizacje tego typu dyskusji jest kampania wyborcza.
Wójcik jest "zaskoczony negatywnie" debatą Morawieckiego z Kosiniakiem-Kamyszem
- Nie oglądałem debaty samej, natomiast powiem, że byłem nieco zaskoczony, że doszło do takiej debaty, że debatował pan Mateusz Morawiecki z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czyli z liderem partii, która przykładała rękę do tego, żeby przez dwa lata napadać na różne instytucje demokratycznego państwa, więcej jestem nieco zaskoczony - mówił.
Wójcik potwierdził następnie, że jest "zaskoczony negatywnie" tym, że taka dyskusja miała miejsce. - Jest półtora roku tylko do wyborów i dzisiaj debatowanie z kimś, kto przez dwa i pół roku łamał demokrację jest moim zdaniem czymś zadziwiającym - podkreślił.
- Ja nie jestem od wyciągania konsekwencji partyjnych, ale jak będzie prezydium partii, zamierzam zapytać o to, z kim zamierza (Morawiecki - przyp. red.) jeszcze debatować - zapowiedział.
Wójcik ponadto podkreślił, że nie przyjąłby propozycji dyskusji z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem czy premierem Donaldem Tuskiem.
Wójcik o przyszłości Morawieckiego w polityce: Nic mi o tym nie wiadomo
Michał Wójcik pytany był też o to, czy Mateusz Morawiecki planuje założyć swoją własną partię. - Nic mi nie wiadomo o tym, żeby Mateusz Morawiecki zakładał partię. Politycy są w różnych stowarzyszeniach. Ja akurat nie jestem w żadnym - powiedział, po czym dodał, że nie słyszał o tym, aby ktokolwiek miał odejść z PiS. - To też bardziej medialne spekulacje są - zapewnił
W trakcie rozmowy podjęto też temat trwającej wojny na Bliskim Wschodzie i ewentualnego zaangażowania Polski w ten konflikt. - Nie ma chyba takiego oczekiwania wobec Polski w tym momencie. Ja nie słyszałem, żeby prezydent Donald Trump otwarcie mówił o tym, że Polska powinna wesprzeć Stany Zjednoczone w tej wojnie - mówił.
- Nie ma tego tematu w tym momencie. Mogę tylko ubolewać, że premier polskiego rządu Donald Tusk w tej sytuacji zajmuje się takim nieodpowiedzialnym hejtem - dodał, odnosząc się do słów premiera, który sugerował, że PiS wraz z prezydentem chcą wciągnąć Polskę w wojnę z Iranem.
Konflikt o ślubowanie sędziów TK. Wójcik bronił decyzji prezydenta
Michał Wójcik bronił też decyzji Karola Nawrockiego dotyczącej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że głowa państwa przyjęła ślubowanie od 2 z 6 wybranych przez Sejm sędziów. - Prezydent ma prawo nie przyjąć ślubowania, zresztą to się już zdarzało - zaznaczył.
- Prezydent nie jest listkiem figowym, żeby przyjmował to, co mu się podkłada do podpisania. Tak nie wolno - ocenił.
Ponadto poseł PiS ostro skrytykował opinie niektórych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy wskazywali na możliwość ewentualnego złożenia ślubowania przez pozostałych wybranych sędziów w innym miejscu i formie.
- Jest konkretny przepis i ten przepis mówi, że ślubowanie jest składane wobec Prezydenta RP. (...) Mówienie o tym, że gdziekolwiek można byłoby złożyć i poinformować prezydenta o tym, jest bardzo szkodliwe z punktu widzenia naszego ustroju. To jest tak naprawdę atak na nasz ustrój - dodał.
Morawiecki rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem. Zadeklarował, że poprzez inicjatywę PSL
Przypomnijmy, że w zeszłą środę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i były premier Mateusz Morawiecki spotkali się w trakcie debaty dotyczącej bezpieczeństwa Polski podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce koło Rzeszowa. W trakcie dyskusji politycy rozmawiali m.in. o programie SAFE.
W tym kontekście Morawiecki zadeklarował, że poprzez opracowany przez PSL projekt ustawy, który stanowi modyfikację prezydenckiego "SAFE 0 proc".
- Nawet jeżeli część waszej koalicji będzie przeciw, to my zagłosujemy za tym projektem. To część zakumulowanych środków, które warto wykorzystać. Nie ma bowiem innego państwa w Europie tak zadłużonego - mówił Mateusz Morawiecki, twierdząc, że rząd maskuje zadłużenie, które przekroczyło konstytucyjny limit 60 proc. PKB.
Jednocześnie były premier skrytykował unijny program SAFE. - Suwerenność nie jest po to, żeby nią handlować z Unią Europejską. Suwerenność nie może być elementem przetargu z Komisją Europejską - ocenił.