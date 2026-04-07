W skrócie Michał Wójcik wyraził zaskoczenie debatą Mateusza Morawieckiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz stwierdził, że nie wie nic o planach założenia partii przez Morawieckiego.

Wójcik bronił decyzji prezydenta dotyczącej nieprzyjęcia ślubowania od części sędziów TK i skrytykował sugestie składania ślubowania poza prezydentem.

Mateusz Morawiecki podczas debaty z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zadeklarował poparcie dla ustawy przygotowanej przez PSL oraz skrytykował unijny program SAFE.

Poseł PiS Michał Wójcik był gościem porannej rozmowy na antenie radia RMF24. W jej trakcie odniósł się niedawnej debaty, podczas której były premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z obecnym wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W ocenie polityka dobrym momentem na organizacje tego typu dyskusji jest kampania wyborcza.

Wójcik jest "zaskoczony negatywnie" debatą Morawieckiego z Kosiniakiem-Kamyszem

- Nie oglądałem debaty samej, natomiast powiem, że byłem nieco zaskoczony, że doszło do takiej debaty, że debatował pan Mateusz Morawiecki z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czyli z liderem partii, która przykładała rękę do tego, żeby przez dwa lata napadać na różne instytucje demokratycznego państwa, więcej jestem nieco zaskoczony - mówił.

Wójcik potwierdził następnie, że jest "zaskoczony negatywnie" tym, że taka dyskusja miała miejsce. - Jest półtora roku tylko do wyborów i dzisiaj debatowanie z kimś, kto przez dwa i pół roku łamał demokrację jest moim zdaniem czymś zadziwiającym - podkreślił.

- Ja nie jestem od wyciągania konsekwencji partyjnych, ale jak będzie prezydium partii, zamierzam zapytać o to, z kim zamierza (Morawiecki - przyp. red.) jeszcze debatować - zapowiedział.

Wójcik ponadto podkreślił, że nie przyjąłby propozycji dyskusji z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem czy premierem Donaldem Tuskiem.

Zobacz również: Marcin Jan Orłowski

Wójcik o przyszłości Morawieckiego w polityce: Nic mi o tym nie wiadomo

Michał Wójcik pytany był też o to, czy Mateusz Morawiecki planuje założyć swoją własną partię. - Nic mi nie wiadomo o tym, żeby Mateusz Morawiecki zakładał partię. Politycy są w różnych stowarzyszeniach. Ja akurat nie jestem w żadnym - powiedział, po czym dodał, że nie słyszał o tym, aby ktokolwiek miał odejść z PiS. - To też bardziej medialne spekulacje są - zapewnił

W trakcie rozmowy podjęto też temat trwającej wojny na Bliskim Wschodzie i ewentualnego zaangażowania Polski w ten konflikt. - Nie ma chyba takiego oczekiwania wobec Polski w tym momencie. Ja nie słyszałem, żeby prezydent Donald Trump otwarcie mówił o tym, że Polska powinna wesprzeć Stany Zjednoczone w tej wojnie - mówił.

- Nie ma tego tematu w tym momencie. Mogę tylko ubolewać, że premier polskiego rządu Donald Tusk w tej sytuacji zajmuje się takim nieodpowiedzialnym hejtem - dodał, odnosząc się do słów premiera, który sugerował, że PiS wraz z prezydentem chcą wciągnąć Polskę w wojnę z Iranem.

Konflikt o ślubowanie sędziów TK. Wójcik bronił decyzji prezydenta

Michał Wójcik bronił też decyzji Karola Nawrockiego dotyczącej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że głowa państwa przyjęła ślubowanie od 2 z 6 wybranych przez Sejm sędziów. - Prezydent ma prawo nie przyjąć ślubowania, zresztą to się już zdarzało - zaznaczył.

- Prezydent nie jest listkiem figowym, żeby przyjmował to, co mu się podkłada do podpisania. Tak nie wolno - ocenił.

Zobacz również: Maciej Olanicki

Ponadto poseł PiS ostro skrytykował opinie niektórych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy wskazywali na możliwość ewentualnego złożenia ślubowania przez pozostałych wybranych sędziów w innym miejscu i formie.

- Jest konkretny przepis i ten przepis mówi, że ślubowanie jest składane wobec Prezydenta RP. (...) Mówienie o tym, że gdziekolwiek można byłoby złożyć i poinformować prezydenta o tym, jest bardzo szkodliwe z punktu widzenia naszego ustroju. To jest tak naprawdę atak na nasz ustrój - dodał.

Morawiecki rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem.

Przypomnijmy, że w zeszłą środę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i były premier Mateusz Morawiecki spotkali się w trakcie debaty dotyczącej bezpieczeństwa Polski podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce koło Rzeszowa. W trakcie dyskusji politycy rozmawiali m.in. o programie SAFE.

W tym kontekście Morawiecki zadeklarował, że poprzez opracowany przez PSL projekt ustawy, który stanowi modyfikację prezydenckiego "SAFE 0 proc".

- Nawet jeżeli część waszej koalicji będzie przeciw, to my zagłosujemy za tym projektem. To część zakumulowanych środków, które warto wykorzystać. Nie ma bowiem innego państwa w Europie tak zadłużonego - mówił Mateusz Morawiecki, twierdząc, że rząd maskuje zadłużenie, które przekroczyło konstytucyjny limit 60 proc. PKB.

Jednocześnie były premier skrytykował unijny program SAFE. - Suwerenność nie jest po to, żeby nią handlować z Unią Europejską. Suwerenność nie może być elementem przetargu z Komisją Europejską - ocenił.

"Wydarzenia": PSL chce zakazu publikacji sondaży trzy miesiące przed wyborami Polsat News