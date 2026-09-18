Wojciech Król usłyszał zarzuty. Mecenas posła zabrała głos

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Poseł KO Wojciech Król (wyraził zgodę na podawanie nazwiska - red.) wielokrotnie zaprzeczał publicznie stawianym mu zarzutom. - Czuję się niewinny - podkreślił, kiedy w piątek rano do biura Prokuratury Europejskiej wprowadzili go funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców.

Wśród korzyści, które miał przyjąć Wojciech Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazdy zagraniczne - twierdzą śledczy.

Poseł odparł podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył "od swojego przyjaciela" na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.

Zarzuty dla Wojciecha Króla. Będzie wniosek o aresztowanie

Informację o postawionych zarzutach przekazała w piątek obrończyni polityka mecenas Marta Smołka.

- Postawiono (Królowi - red.) zarzuty o charakterze korupcyjnym. (…) W tej chwili zapoznajemy się z aktami w zakresie, w którym zostaną nam udostępnione. Trudno mi powiedzieć, czy w związku z tym, co przeczytamy w aktach, mój mandant będzie chciał jeszcze złożyć jakieś dodatkowe wyjaśnienia - powiedziała mec. Smołka.

W sumie Prokuratura Europejska postawiła politykowi cztery zarzuty. Dwa w piątek, a dwa poprzednim razem, kiedy Sejm uchylił jego immunitet. Mec Smołka oceniła, że te zarzuty nie mają nic wspólnego ze sprawą oszustw i korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej. Dodała, że Prokuratura Europejska złoży wniosek o aresztowanie Króla.