Wody w Wiśle jak na lekarstwo. Najgorszy wynik wyrównany

Wisły w Warszawie coraz mniej. Na stacji pomiarowej w rejonie Bulwarów zanotowano 11 cm wody. To powtórzenie rekordowo niskiego stanu. Ostatnio tak źle w tym rejonie było w lipcu. W dużej części kraju panuje susza hydrologiczna.

Poziom wody w Wiśle na stacji pomiarowej Warszawa-Bulwary w piątek wyniósł 11 cm. To powtórzenie najgorszego wyniku w tym rejonie
Poziom wody w Wiśle na stacji pomiarowej Warszawa-Bulwary w piątek wyniósł 11 cm. To powtórzenie najgorszego wyniku w tym rejonie

W ostatnich tygodniach nie brakowało pochmurnych i deszczowych dni. To jednak nie wystarczyło do zwalczenia skutków dotkliwej suszy panującej w wielu miejscach kraju. Okazuje się że poziom wody na niektórych rzekach jest rekordowo niski - wynika z danych opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Warszawie tak niskiego stanu na Wiśle nie było od lipca.

11 centymetrów wody w Wiśle. W lipcu było tyle samo

W piątek na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary nad Wisłą zanotowano 11 cm wody. To powtórka rekordowo niskiego wyniku, który w tym samym miejscu stwierdzono 8 lipca tego roku.

Na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary na Wiśle było 11 cm wody. To wyrównanie najgorszego wyniku w tym miejscu

To wyjątkowo mało, ponieważ absolutne minimum dla tej stacji pomiarowej wynosi 20 cm, co oznacza że zostało ono przekroczone o 9 cm.

Nie tylko w tym miejscu w stolicy hydrologiczne minimum zostało przekroczone. Na stacji Warszawa-Nadwilanówka poziom wody w Wiśle wynosi 41 cm. To o 14 cm mniej od absolutnego minimum.

    Nie tylko najdłuższa polska rzeka zmaga się z niedoborem wody. Stany poniżej minimum okresowego zanotowano również na 16 stacjach hydrologicznych znajdujących się na następujących rzekach:

    • Żylicy;
    • Nysie Kłodzkiej;
    • Kwisie;
    • Pilicy;
    • Prądniku;
    • Krasnej;
    • Dębosznicy;
    • Kaczawie;
    • Moszczenicy;
    • Łososinie;
    • Budzówce.

    W żadnym z miejsc nie zanotowano z kolei przekroczenia stanu alarmowego. Na dwóch stacjach wody jest jednak na tyle dużo, że przekroczono stan ostrzegawczy. Doszło do tego w miejscowościach:

    • Dziarny na rzece Iławka w województwie warmińsko-mazurskim - poziom wody wynosi 135 cm, co oznacza przekroczenie stanu ostrzegawczego o 5 cm;
    • Trzciniec na rzece Wkra na Mazowszu - przez pewien czas było tam 280 cm, czyli tyle, ile wynosi stan ostrzegawczy. Obecnie poziom wody spada i wynosi 279 cm.

    Co ciekawe, na stacji Dziarny w najbliższym czasie może zostać przekroczony stan alarmowy, który wynosi 140 cm. Możliwe, że za trzy dni będzie tam 144 cm wody. Większość kraju cały czas zmaga się jednak z suszą hydrologiczną.

    Susza w wielu miejscach kraju

    W wielu regionach Polski wody wciąż jest za mało. Ostrzeżenia IMGW przed suszą hydrologiczną obejmują większość głównych rzek, w tym zlewnię Sanu, Narwi, Pisy, dużą część Warty i Wisły.

    Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami w różnych odcieniach szarości oraz wyraźnie oznaczonym punktem Warszawy, granice państw, województwa i główne miasta dobrze widoczne.
    Susza hydrologiczna objęła dużą część kraju, w tym długie odcinki Wisły. W Warszawie poziom wody jest rekordowo niski

    Rozmiary suszy w najbliższym czasie mogą nieco zmniejszyć prognozowane burze i większe opady deszczu, których możemy doświadczyć w weekend.

    W sobotę Polska znajdzie się w zasięgu rozległego niżu, który przyniesie opady deszczu sięgające 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. W niedzielę na Warmii i Mazurach synoptycy spodziewają się opadów na poziomie 10 litrów wody na metr kwadratowy.

