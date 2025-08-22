W ostatnich tygodniach nie brakowało pochmurnych i deszczowych dni. To jednak nie wystarczyło do zwalczenia skutków dotkliwej suszy panującej w wielu miejscach kraju. Okazuje się że poziom wody na niektórych rzekach jest rekordowo niski - wynika z danych opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Warszawie tak niskiego stanu na Wiśle nie było od lipca.

11 centymetrów wody w Wiśle. W lipcu było tyle samo

W piątek na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary nad Wisłą zanotowano 11 cm wody. To powtórka rekordowo niskiego wyniku, który w tym samym miejscu stwierdzono 8 lipca tego roku.

Na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary na Wiśle było 11 cm wody. To wyrównanie najgorszego wyniku w tym miejscu IMGW materiał zewnętrzny

To wyjątkowo mało, ponieważ absolutne minimum dla tej stacji pomiarowej wynosi 20 cm, co oznacza że zostało ono przekroczone o 9 cm.

Nie tylko w tym miejscu w stolicy hydrologiczne minimum zostało przekroczone. Na stacji Warszawa-Nadwilanówka poziom wody w Wiśle wynosi 41 cm. To o 14 cm mniej od absolutnego minimum.

Nie tylko najdłuższa polska rzeka zmaga się z niedoborem wody. Stany poniżej minimum okresowego zanotowano również na 16 stacjach hydrologicznych znajdujących się na następujących rzekach:

Żylicy ;

Nysie Kłodzkiej ;

Kwisie ;

Pilicy ;

Prądniku ;

Krasnej ;

Dębosznicy ;

Kaczawie ;

Moszczenicy ;

Łososinie ;

Budzówce.

W żadnym z miejsc nie zanotowano z kolei przekroczenia stanu alarmowego. Na dwóch stacjach wody jest jednak na tyle dużo, że przekroczono stan ostrzegawczy. Doszło do tego w miejscowościach:

Dziarny na rzece Iławka w województwie warmińsko-mazurskim - poziom wody wynosi 135 cm, co oznacza przekroczenie stanu ostrzegawczego o 5 cm;

Trzciniec na rzece Wkra na Mazowszu - przez pewien czas było tam 280 cm, czyli tyle, ile wynosi stan ostrzegawczy. Obecnie poziom wody spada i wynosi 279 cm.

Co ciekawe, na stacji Dziarny w najbliższym czasie może zostać przekroczony stan alarmowy, który wynosi 140 cm. Możliwe, że za trzy dni będzie tam 144 cm wody. Większość kraju cały czas zmaga się jednak z suszą hydrologiczną.

Susza w wielu miejscach kraju

W wielu regionach Polski wody wciąż jest za mało. Ostrzeżenia IMGW przed suszą hydrologiczną obejmują większość głównych rzek, w tym zlewnię Sanu, Narwi, Pisy, dużą część Warty i Wisły.

Susza hydrologiczna objęła dużą część kraju, w tym długie odcinki Wisły. W Warszawie poziom wody jest rekordowo niski IMGW materiał zewnętrzny

Rozmiary suszy w najbliższym czasie mogą nieco zmniejszyć prognozowane burze i większe opady deszczu, których możemy doświadczyć w weekend.

W sobotę Polska znajdzie się w zasięgu rozległego niżu, który przyniesie opady deszczu sięgające 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. W niedzielę na Warmii i Mazurach synoptycy spodziewają się opadów na poziomie 10 litrów wody na metr kwadratowy.

