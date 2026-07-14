Wtorek może się okazać wyjątkowo wymagający dla wielu Polaków. Szczególnie muszą uważać mieszkańcy południa i zachodu, gdzie trzeba się spodziewać najsilniejszych burz z ulewami, przed którymi od rana ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na Dolnym Śląsku zagrożenie będzie największe.

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Burze są i będą. Ogłosili najwyższy stopień ostrzeżenia

Nawałnice, które prognozują synoptycy na wtorek, mocno zyskają na sile po południu i wieczorem. Największym zagrożeniem, jakie przyniosą, będą intensywne ulewy.

Tuż przed południem podwyższono stopień zagrożenia pogodowego dla południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Tam "występują i będą się utrzymywać burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu" - czytamy w komentarzu do czerwonego ostrzeżenia IMGW.

Alerty najwyższego stopnia obowiązują w następujących dolnośląskich powiatach:

zgorzeleckim ;

bolesławieckim ;

lubańskim ;

lwóweckim ;

legnickim ;

Legnica ;

jaworskim ;

karkonoskim ;

Jelenia Góra ;

wałbrzyskim ;

kamiennogórskim ;

jaworskim

złotoryjskim.

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W trakcie burz w tej części Polski spadnie od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, jednak punktowo ulewy przyniosą nawet około 80 litrów deszczu. To tworzy poważne zagrożenie lokalnymi podtopieniami, między innymi na terenach zabudowanych.

Nawałnica w Jeleniej Górze. Ponad 100 zgłoszeń

Nawałnice już doprowadziły do poważnych utrudnień w Jeleniej Górze. Tamtejsze Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że otrzymał ponad 100 zgłoszeń, dotyczących przede wszystkim:

powalonych drzew;

połamanych konarów;

porwanych przez silny wiatr elementów małej infrastruktury;

lokalnych podtopień.

Na szczęście nikt w trakcie tych wydarzeń nie został poszkodowany. Zawaliła się jednak jedna ze ścian hali magazynowej, a ponad 120 osób ewakuowano.

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Z powodu powalonych drzew i połamanych gałęzi ruch autobusów miejskich jest utrudniony:

"Autobusy MZK stoją w korkach, dlatego występują opóźnienia w realizacji kursów. Prosimy pasażerów o wyrozumiałość" - czytamy na oficjalnym profilu Miasto Jelenia Góra na Facebooku.

W serwisach społecznościowych pojawiają się pierwsze materiały dokumentujące skutki burzy, która przetoczyła się przez miasto. Na profilu Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info w serwisie X widać zalane ulice w części miasta:

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Oprócz ulewnego deszczu burzom towarzyszą silne porywy wiatru, dochodzące do 60-70 km/h i miejscowe opady gradu o średnicy do około 3 centymetrów.

Sporo gradu i deszczu spadło również w Jaworznie. Na zdjęciach w serwisie X widać między innymi dużą ilość gradu, który spadł w okolicy. W tej miejscowości również na ulicach przez pewien czas utrzymywała się woda.

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"Ze względu na intensywne opady oraz możliwość wystąpienia gradu i silnych porywów wiatru zalecane jest śledzenie bieżących komunikatów i ostrzeżeń IMGW-PIB" - podkreślają specjaliści z Instytutu.

Alerty od rana. "Podtopienia i przerwy w dostawie prądu"

Całe południe i duża część zachodniej Polski od wtorkowego poranka objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi - przeważnie drugiego, ale też pierwszego stopnia. Wszystkie dotyczą burz z intensywnymi opadami deszczu.

Oprócz tego rano wydano z tego samego powodu alert RCB, w którym odbiorców na tych samych obszarach poinformowano, że nawałnice mogą spowodować "podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - radzili specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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