Nowy okres świadczeniowy programu "Rodzina 800 plus" obejmuje czas od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, przez aplikację mZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

ZUS podkreśla, że choć dokumenty przyjmowane są do końca czerwca, to termin ich złożenia ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości wypłat.

Do kiedy złożyć wniosek, żeby zachować ciągłość wypłat?

ZUS wskazuje jednoznacznie: aby otrzymać świadczenie bez przerwy, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 r. Kompletny i prawidłowo wypełniony dokument złożony do tej daty gwarantuje, że pieniądze za czerwiec trafią na konto do 30 czerwca, czyli bez żadnej luki między okresami świadczeniowymi.

Złożenie wniosku elektronicznie jest obowiązkowe, nie ma możliwości zrobienia tego osobiście lub na piśmie.

Dużym ułatwieniem jest to, że rodzice mogą odtworzyć poprzedni wniosek w aplikacji mZUS lub na PUE ZUS. To przyspiesza procedurę i zmniejsza ryzyko błędów.

Złożenie wniosku po terminie - skutki

Rodzice, którzy złożą wniosek po 30 kwietnia, nie tracą prawa do świadczenia, ale muszą liczyć się z opóźnioną wypłatą. Złożenie wniosku do ZUS w maju skutkuje tym, że wypłata nastąpi z wyrównaniem do 31 lipca. Oznacza to miesięczną przerwę w ciągłości.

Z kolei przeciągnięcie procedury na czerwiec oznacza wypłaty z wyrównaniem najpóźniej 31 sierpnia. To aż dwa miesiące przerwy w dostępie do środków.

Najpoważniejsze konsekwencje dotyczą dokumentów złożonych po 30 czerwca. W takim przypadku świadczenie zostanie przyznane dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za czerwiec. Oznacza to utratę jednego miesiąca wypłaty.

Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. Mają oni trzy miesiące od urodzenia, by złożyć wniosek i otrzymać wyrównanie od dnia narodzin.

Źródło: zus.pl

Kwiatkowski w ''Graffiti'' o wymiarze sprawiedliwości: Zgliszcza i ruiny po Zbigniewie Ziobrze Polsat News Polsat News