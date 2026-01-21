Wniosek ws. Ziobry przygotowany. Marszałek Sejmu zapowiada dalsze kroki

Jesteśmy przygotowani, by dokument trafił do komisji - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Dodał, że dalsze kroki zostaną podjęte po decyzji sądu ws. rozpatrzenia wniosku o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Jednocześnie poinformował o przygotowaniach do procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i skierowaniu do konsultacji społecznych dwóch tzw. ustaw kagańcowych.

Włodzimierz Czarzasty. Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry gotowy. Marszałek zapowiada dalsze kroki (zdj. ilustracyjne)Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o przygotowaniu wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
  • Dalsze działania mają zostać podjęte po oczekiwanej na początku lutego decyzji sądu dotyczącej Zbigniewa Ziobry.
  • Marszałek Sejmu skierował do konsultacji społecznych dwie ustawy kagańcowe oraz zapowiedział uruchomienie procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, podczas konferencji w Sejmie powiedział, że istnieje przygotowany dokument do przekazania go do komisji [w sprawie wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu red.].

- Jesteśmy również przygotowani na to, że rozpoczniemy zbieranie podpisów we wszystkich klubach ze strony demokratycznej - stwierdził Czarzasty.

    Jak oznajmił polityk, wczoraj było spotkanie w tej sprawie.

    - Ale chcę jasno to powiedzieć, popatrzeć na to, co się będzie działo w sprawie decyzji sądu w stosunku do pana Ziobry - mówił polityk.

    Chodzi o rozpatrzenie wniosku o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Sprawa ta została odroczona do lutego przez Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów. Powodem był wniosek o wyłączenie rozpatrującej ją sędzi.

    - Ta decyzja po raz drugi została przesunięta, więc poczekamy na początek lutego, czyli już niedługo, na decyzję sądu - mówił dalej.

    Wcześniejsze odroczenie wynikało z niedostarczenia m.in. dokumentów niejawnych.

    Wybór sędziów TK. Czarzasty mówi o procedurze

    - Jesteśmy gotowi do wszczęcia procedury dotyczącej zgłaszania kandydatów do TK. I należy się spodziewać po tych decyzjach, które nastąpią w piątek, że będziemy powoli w kierunku wdrożenia tej procedury zmierzali - stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.

      - To wymaga konsultacji z ludźmi i zgody tych ludzi na różne potencjalne perturbacje. W związku z tym musimy po prostu odbyć rozmowy z tymi osobami, ale wiemy już mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Procedura będzie wszczęta - powiedział.

      Marszałek Sejmu o ustawach kagańcowych. Obydwie skierowałem do konsultacji

      - Następna nowość, która państwa, myślę, że zainteresuje, a szczególnie prezydenta Nawrockiego. Otóż dzisiaj, przed chwilą, skierowałem do konsultacji dwie ustawy kagańcowe - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

      Dodał, że ustawę poselską, którą przygotowała pani marszałek oraz ustawę pana prezydenta. W związku z tym idą dzisiaj do konsultacji społecznych dwie ustawy.

      - W związku z tym zależy spodziewać się, że obydwie te ustawy będą procedowane. To znaczy nawet nie należy się spodziewać, tylko będą procedowane - stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.

      Ustawa kagańcow odnosi się do ustawy z 2019 r. zmieniającej prawo o ustroju sądów, która wprowadziła kary dyscyplinarne dla sędziów za podważanie legalności innych sędziów (tzw. neo-sędziów) i organów sądowych, co było postrzegane jako ograniczenie niezawisłości sędziowskiej i wolności wypowiedzi.

      Rządowy projekt ustawy nowelizujący prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje likwidację części przepisów pochodzących z tej ustawy.

      Najnowsze