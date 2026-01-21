W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o przygotowaniu wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.

Dalsze działania mają zostać podjęte po oczekiwanej na początku lutego decyzji sądu dotyczącej Zbigniewa Ziobry.

Marszałek Sejmu skierował do konsultacji społecznych dwie ustawy kagańcowe oraz zapowiedział uruchomienie procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, podczas konferencji w Sejmie powiedział, że istnieje przygotowany dokument do przekazania go do komisji [w sprawie wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu red.].

- Jesteśmy również przygotowani na to, że rozpoczniemy zbieranie podpisów we wszystkich klubach ze strony demokratycznej - stwierdził Czarzasty.

Jak oznajmił polityk, wczoraj było spotkanie w tej sprawie.

- Ale chcę jasno to powiedzieć, popatrzeć na to, co się będzie działo w sprawie decyzji sądu w stosunku do pana Ziobry - mówił polityk.

Chodzi o rozpatrzenie wniosku o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Sprawa ta została odroczona do lutego przez Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów. Powodem był wniosek o wyłączenie rozpatrującej ją sędzi.

- Ta decyzja po raz drugi została przesunięta, więc poczekamy na początek lutego, czyli już niedługo, na decyzję sądu - mówił dalej.

Wcześniejsze odroczenie wynikało z niedostarczenia m.in. dokumentów niejawnych.

Wybór sędziów TK. Czarzasty mówi o procedurze

- Jesteśmy gotowi do wszczęcia procedury dotyczącej zgłaszania kandydatów do TK. I należy się spodziewać po tych decyzjach, które nastąpią w piątek, że będziemy powoli w kierunku wdrożenia tej procedury zmierzali - stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.

- To wymaga konsultacji z ludźmi i zgody tych ludzi na różne potencjalne perturbacje. W związku z tym musimy po prostu odbyć rozmowy z tymi osobami, ale wiemy już mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Procedura będzie wszczęta - powiedział.

Marszałek Sejmu o ustawach kagańcowych. Obydwie skierowałem do konsultacji

- Następna nowość, która państwa, myślę, że zainteresuje, a szczególnie prezydenta Nawrockiego. Otóż dzisiaj, przed chwilą, skierowałem do konsultacji dwie ustawy kagańcowe - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Dodał, że ustawę poselską, którą przygotowała pani marszałek oraz ustawę pana prezydenta. W związku z tym idą dzisiaj do konsultacji społecznych dwie ustawy.

- W związku z tym zależy spodziewać się, że obydwie te ustawy będą procedowane. To znaczy nawet nie należy się spodziewać, tylko będą procedowane - stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.

Ustawa kagańcow odnosi się do ustawy z 2019 r. zmieniającej prawo o ustroju sądów, która wprowadziła kary dyscyplinarne dla sędziów za podważanie legalności innych sędziów (tzw. neo-sędziów) i organów sądowych, co było postrzegane jako ograniczenie niezawisłości sędziowskiej i wolności wypowiedzi.

Rządowy projekt ustawy nowelizujący prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje likwidację części przepisów pochodzących z tej ustawy.

