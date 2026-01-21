Wniosek ws. Ziobry przygotowany. Marszałek Sejmu zapowiada dalsze kroki
Jesteśmy przygotowani, by dokument trafił do komisji - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Dodał, że dalsze kroki zostaną podjęte po decyzji sądu ws. rozpatrzenia wniosku o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Jednocześnie poinformował o przygotowaniach do procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i skierowaniu do konsultacji społecznych dwóch tzw. ustaw kagańcowych.
W skrócie
- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o przygotowaniu wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
- Dalsze działania mają zostać podjęte po oczekiwanej na początku lutego decyzji sądu dotyczącej Zbigniewa Ziobry.
- Marszałek Sejmu skierował do konsultacji społecznych dwie ustawy kagańcowe oraz zapowiedział uruchomienie procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, podczas konferencji w Sejmie powiedział, że istnieje przygotowany dokument do przekazania go do komisji [w sprawie wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu red.].
- Jesteśmy również przygotowani na to, że rozpoczniemy zbieranie podpisów we wszystkich klubach ze strony demokratycznej - stwierdził Czarzasty.
Jak oznajmił polityk, wczoraj było spotkanie w tej sprawie.
- Ale chcę jasno to powiedzieć, popatrzeć na to, co się będzie działo w sprawie decyzji sądu w stosunku do pana Ziobry - mówił polityk.
Chodzi o rozpatrzenie wniosku o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Sprawa ta została odroczona do lutego przez Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów. Powodem był wniosek o wyłączenie rozpatrującej ją sędzi.
- Ta decyzja po raz drugi została przesunięta, więc poczekamy na początek lutego, czyli już niedługo, na decyzję sądu - mówił dalej.
Wcześniejsze odroczenie wynikało z niedostarczenia m.in. dokumentów niejawnych.
Wybór sędziów TK. Czarzasty mówi o procedurze
- Jesteśmy gotowi do wszczęcia procedury dotyczącej zgłaszania kandydatów do TK. I należy się spodziewać po tych decyzjach, które nastąpią w piątek, że będziemy powoli w kierunku wdrożenia tej procedury zmierzali - stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.
- To wymaga konsultacji z ludźmi i zgody tych ludzi na różne potencjalne perturbacje. W związku z tym musimy po prostu odbyć rozmowy z tymi osobami, ale wiemy już mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Procedura będzie wszczęta - powiedział.
Marszałek Sejmu o ustawach kagańcowych. Obydwie skierowałem do konsultacji
- Następna nowość, która państwa, myślę, że zainteresuje, a szczególnie prezydenta Nawrockiego. Otóż dzisiaj, przed chwilą, skierowałem do konsultacji dwie ustawy kagańcowe - powiedział Włodzimierz Czarzasty.
Dodał, że ustawę poselską, którą przygotowała pani marszałek oraz ustawę pana prezydenta. W związku z tym idą dzisiaj do konsultacji społecznych dwie ustawy.
- W związku z tym zależy spodziewać się, że obydwie te ustawy będą procedowane. To znaczy nawet nie należy się spodziewać, tylko będą procedowane - stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.
Ustawa kagańcow odnosi się do ustawy z 2019 r. zmieniającej prawo o ustroju sądów, która wprowadziła kary dyscyplinarne dla sędziów za podważanie legalności innych sędziów (tzw. neo-sędziów) i organów sądowych, co było postrzegane jako ograniczenie niezawisłości sędziowskiej i wolności wypowiedzi.
Rządowy projekt ustawy nowelizujący prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje likwidację części przepisów pochodzących z tej ustawy.