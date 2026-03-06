Wniosek szefa MON o ukaranie posła PiS. "Skandaliczne i haniebne"
"Wniosek o ukaranie posła Marka Suskiego już w Komisji Etyki Poselskiej za skandaliczne i haniebne, publiczne znieważenie oficera Wojska Polskiego podczas uroczystości państwowej w Radomiu" - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Kontrowersyjne zachowanie posła PiS miało miejsce podczas radomskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W skrócie
- Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła PiS Marka Suskiego za publiczne znieważenie oficera Wojska Polskiego podczas państwowej uroczystości w Radomiu.
- Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Marek Suski skrytykował dowódcę Garnizonu Radom i wygłosił przemówienie mimo braku zgody.
- Po wystąpieniu Suskiego szefowie MSWiA i MON wyrazili oburzenie, a poseł PiS Radosław Fogiel odpowiedział na zarzuty dotyczące przebiegu uroczystości.
Władysław Kosiniak-Kamysz dopełnił zapowiedzi złożenia wniosku do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła PiS Marka Suskiego.
"Nie ma zgody na opluwanie polskiego munduru. Stoję murem za żołnierzami Wojska Polskiego. Każdy, kto próbuje upokarzać żołnierzy dla politycznego spektaklu, musi liczyć się z konsekwencjami! Zawsze!" - wyjaśnił minister na platformie X.
Marek Suski przemawiał na uroczystości w Radomiu. Skrytykował dowódcę przy żołnierzach
W niedzielę 1 marca, podczas radomskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poseł PiS Marek Suski miał złamać wytyczne dowództwa Garnizonu Radom i decyzję o tym, by wydarzenie miało charakter apolityczny.
- Doszło tu do wielkiego skandalu. Wasz dowódca próbował uniemożliwić wystąpienia parlamentarzystom. Przyszli do nas i powiedzieli, że posłowie to mogą sobie po uroczystościach przemawiać. Panie pułkowniku Kaliciak, czy pan jest polskim oficerem, czy pan jest przedstawicielem junty Tuska i Czarzastego? - powiedział Marek Suski po wejściu na mównicę.
Ponadto poseł opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z wydarzenia z podpisem: Wojsko odmówiło wystąpień parlamentarzystom pod pomnikiem Żołnierzy Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Zatem wystąpiłem bez zgody!
Szefowie MSWiA i MON oburzeni zachowaniem posła PiS
Po publikacji nagrania z wystąpienia Suskiego zareagowali na nie m.in. szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
"Wojsko Polskie służy wszystkim Polakom - nie partiom, politykom czy bieżącym interesom wyborczym. Zachowanie posła Marka Suskiego wobec żołnierza podczas uroczystości w Radomiu było skandaliczne" - napisał szef MON na platformie X.
Kosiniakowi-Kamyszowi odpowiedział m.in. poseł PiS Radosław Fogiel. "Zaproponowano 'wystąpienia' po zakończeniu uroczystości czyli de facto przemawianie do drzew w pustym parku. Czy to Pan wydał takie polecenie? Tak wykorzystujecie mundur?" - pytał.
"Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radomiu. Oficer prosi polityków, żeby ze względu na wojskowy ceremoniał powstrzymali się od politycznych treści w przemówieniach. Co robi Suski? Publicznie i po chamsku obraża oficera oraz atakuje rząd. Prostactwo" - skomentował z kolei minister Kierwiński.