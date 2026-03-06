W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła PiS Marka Suskiego za publiczne znieważenie oficera Wojska Polskiego podczas państwowej uroczystości w Radomiu.

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Marek Suski skrytykował dowódcę Garnizonu Radom i wygłosił przemówienie mimo braku zgody.

Po wystąpieniu Suskiego szefowie MSWiA i MON wyrazili oburzenie, a poseł PiS Radosław Fogiel odpowiedział na zarzuty dotyczące przebiegu uroczystości.

"Nie ma zgody na opluwanie polskiego munduru. Stoję murem za żołnierzami Wojska Polskiego. Każdy, kto próbuje upokarzać żołnierzy dla politycznego spektaklu, musi liczyć się z konsekwencjami! Zawsze!" - wyjaśnił minister na platformie X.

Marek Suski przemawiał na uroczystości w Radomiu. Skrytykował dowódcę przy żołnierzach

W niedzielę 1 marca, podczas radomskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poseł PiS Marek Suski miał złamać wytyczne dowództwa Garnizonu Radom i decyzję o tym, by wydarzenie miało charakter apolityczny.

- Doszło tu do wielkiego skandalu. Wasz dowódca próbował uniemożliwić wystąpienia parlamentarzystom. Przyszli do nas i powiedzieli, że posłowie to mogą sobie po uroczystościach przemawiać. Panie pułkowniku Kaliciak, czy pan jest polskim oficerem, czy pan jest przedstawicielem junty Tuska i Czarzastego? - powiedział Marek Suski po wejściu na mównicę.

Ponadto poseł opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z wydarzenia z podpisem: Wojsko odmówiło wystąpień parlamentarzystom pod pomnikiem Żołnierzy Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Zatem wystąpiłem bez zgody!

Szefowie MSWiA i MON oburzeni zachowaniem posła PiS

Po publikacji nagrania z wystąpienia Suskiego zareagowali na nie m.in. szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Wojsko Polskie służy wszystkim Polakom - nie partiom, politykom czy bieżącym interesom wyborczym. Zachowanie posła Marka Suskiego wobec żołnierza podczas uroczystości w Radomiu było skandaliczne" - napisał szef MON na platformie X.

Kosiniakowi-Kamyszowi odpowiedział m.in. poseł PiS Radosław Fogiel. "Zaproponowano 'wystąpienia' po zakończeniu uroczystości czyli de facto przemawianie do drzew w pustym parku. Czy to Pan wydał takie polecenie? Tak wykorzystujecie mundur?" - pytał.

"Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radomiu. Oficer prosi polityków, żeby ze względu na wojskowy ceremoniał powstrzymali się od politycznych treści w przemówieniach. Co robi Suski? Publicznie i po chamsku obraża oficera oraz atakuje rząd. Prostactwo" - skomentował z kolei minister Kierwiński.

