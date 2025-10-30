Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze. Ruch sejmowej komisji

Szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO) poinformował, że wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze (PiS) został oceniony jako formalnie poprawny, a w piątek ma nastąpić próba doręczenia go posłowi.

Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie został przekazany do Sejmu we wtorek.

W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że wniosek od razu został skierowany do kontroli formalnej. Jak dodał, gdy będzie wiadomo, że wniosek spełnia wszystkie kryteria, skieruje go do właściwej komisji sejmowej i do samego Zbigniewa Ziobry, aby ten mógł zapoznać się z zarzutami.

Szef sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Jarosław Urbaniak powiedział, że "wniosek o uchylenie immunitetu, zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry został oceniony jako formalnie poprawny".

- Według zapewnień, pismo zostało skierowane już do sejmowej komisji regulaminowej, natomiast jeszcze do niej nie wpłynęło. Jutro nastąpi próba doręczenia go Zbigniewowi Ziobrze - dodał poseł KO.

Jak podkreślił, skuteczne doręczenie może odbyć się również drogą mailową. - W tej sytuacji można być i na Karaibach, i w Budapeszcie - wskazał Urbaniak.

Nawiązując do wpisu premiera Węgier Viktora Orbana, stwierdził, że odbiera go jako "nieprzypadkowy" i taki, który "jednoznacznie potwierdza, że Ziobro wie, co go czeka".

W czwartek na portalu X szef węgierskiego rządu, zamieszczając zdjęcie z politykiem PiS, napisał: "Spotkałem się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, którego polski rząd chce aresztować. Wszystko to dzieje się w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy".

Orban stwierdził, że "polska prawica odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a przychylny Brukseli rząd rozpoczął od tego czasu kampanię polityczną przeciwko nim".

Na wpis Viktora Orbana szybko zareagował premier Donald Tusk. "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" - napisał na X.

