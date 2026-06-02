W skrócie Prokurator generalny przekazał wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Zgromadzony podczas śledztwa materiał dowodowy uzasadnia podejrzenie, że Patryk Jaki przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w okresie nadzoru nad Służbą Więzienną.

Prokuratura Krajowa wskazuje, że decyzje kadrowe podjęte na polecenie Jakiego naruszały ustawę o Służbie Więziennej i mogły służyć osiągnięciu korzyści majątkowej oraz osobistej.

Do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli trafił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie Patrykowi Jakiemu immunitetu

Jak wskazano, zgromadzony podczas śledztwa materiał dowodowy pozwolił na dostateczne uzasadnienie podejrzenia przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w czasie obejmowania przez Jakiego stanowiska funkcjonariusza publicznego. Chodzi o okres, w którym europoseł sprawował funkcję sekretarzu stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykonując stałe zastępstwo szefa resortu w sprawach dotyczących Służby Więziennej.

Przekazano, że podejrzenie obejmuje zakres podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych. W szczególności wskazano wydanie Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej polecenia z naruszeniem obowiązującej wówczas ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. Wykonanie tego polecenia również realizowało znamiona przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Wydane polecenie, jak przekazała PK, "dotyczyło podjęcia, kolejno po sobie następujących, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza Służby Więziennej, obejmujących jego delegowanie, przeniesienie z urzędu, oddelegowanie oraz odwołanie z oddelegowania".

Prokuratura Krajowa ws. Patryka Jakiego. Podejrzenie przekroczenia uprawnień

Działanie to miało służyć "wyłącznie jego mianowaniu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, które zostało powtórnie dla niego utworzone". PK wskazuje, że zostało mu zapewnione wyższe uposażenie oraz gwarancja powrotu na to lub równorzędne stanowisko po ewentualnym zakończeniu oddelegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Decyzje awansowe dotyczące tego funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego" - czytamy w komunikacie. W związku z tym PK upatruje w tej sytuacji działania na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.

Prokuratura wskazuje, że decyzje kadrowe, które podejmowano na polecenie Jakiego, zostały wydane "bez spełnienia ustawowych przesłanek warunkujących zarówno zastosowanie rozwiązań kadrowych przewidzianych dla przypadków uzasadnionych ważnymi potrzebami służby, jak i przyznanie awansu".

W komunikacie przypomniano, że europosła nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej za przestępstwa objęte treścią wniosku bez zgody Parlamentu Europejskiego ze względu na przysługującą mu ochronę immunitetową, tożsamą z immunitetem członków polskiego parlamentu.





