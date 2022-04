Wniosek o odwołanie obecnego marszałka przedstawił senator PiS Stanisław Karczewski . Najpierw wymieniał zalety marszałka Tomasza Grodzkiego. Wyliczył też trzy kwestie, w których PiS i marszałek Senatu byli zgodni: kwestia szczepień przeciw COVID-19, konieczność odbudowy Pałacu Saskiego oraz interwencja w sprawie sposobu prowadzenie obrad przez Gabrielę Morawską-Stanecką podczas wyboru RPO.

Upartyjnienie i upolitycznienie Senatu - zarzucał aktualnemu marszałkowi senator Stanisław Karczewski, wyliczając, że w izbie pracuje aktualnie siedmiu czynnych polityków. Twierdził też, że media senackie są "tubą propagandową PO".

- Nigdy w historii Senatu nie było też tylu doradców - mówił Karczewski. - Kłamstwem i pychą było mówienie, że ktokolwiek proponował panu funkcje ministra zdrowia w rządzie PiS - stwierdził. Apelował również, by Grodzki "zrzekł się immunitetu i oczyścił się".

Karczewski o "ciężkich grzechach" Tomasza Grodzkiego

- To były grzechy lekkie. Przejdę do ciężkich grzechów: prowadzenie własnej polityki zagranicznej. W ten sposób marszałek działa w oderwaniu od rzeczywistości i okazuje lekceważenie wyborcom - wyjaśniał. Po tych słowach prowadzący obrady Bogdan Borusewicz odebrał głos senatorowi Karczewskiemu, tłumacząc, że przekroczył czas.

W dalszej części, odpowiadając na pytania senatorów, Karczewski wskazywał, że marszałek Senatu ma brać udział w polityce kreowanej przez polskie władze, a nie tworzyć ją samodzielnie. - Marszałek Grodzki kreuje alternatywną do rządu politykę zagraniczną, wbrew polskiej racji stanu - mówił Karczewski.

Nawiązał też do wystąpienia Tomasza Grodzkiego skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. - Dla mnie to było coś wstrząsającego, że pan marszałek obarczył nasz rząd finansowaniem tej agresji. W moim przekonaniu była to kompromitacja. Na Kremlu się cieszono - powiedział Karczewski. Zarzucał Grodzkiemu, że była to "rozgrywka polityczna".

Karczewski twierdził, że gdyby Tomasz Grodzki przeprosił za te słowa, nie byłoby tematu jego odwołania. - Ale marszałek uważa, że jest geniuszem i wszystko robi najlepiej - mówił senator PiS.

Tomasz Grodzki: Finansujemy zbrodniczy reżim

Wniosek o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu senatorowie PiS złożyli pod koniec marca. Tłumaczyli, że jest to reakcja na słowa z wystąpienia skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. Tomasz Grodzki przepraszał w nim za to, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". "W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi" - powiedział marszałek Senatu.

Odwołanie marszałka Senatu odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, imiennie wskazujący kandydata na nowego marszałka - Marka Pęka.

Senat odwołuje i wybiera marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.