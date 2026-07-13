W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry z powodu niewykazania miejsca jego pobytu na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.

Ziobrze postawiono zarzut przekroczenia uprawnień w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, a po decyzji o areszcie zastosowano list gończy i złożono wniosek o ENA.

W postępowaniu w sprawie ENA wobec Ziobry dochodziło do zmiany sędziów, a sąd utrzymał decyzję o tymczasowym areszcie. Węgry cofnęły mu status uchodźcy oraz unieważniły dokumenty podróży.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Informację o decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie przekazała PAP sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu ds. karnych. Jak dodała, orzeczenie to jest niezaskarżalne.

W rozmowie z PAP sędzia Ptaszek podała też, że sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec byłego szefa MS, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii.

Dopytywana o uzasadnienie wydanych w poniedziałek postanowień poinformowała, że - jeśli chodzi o ENA - chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku - analogicznie - o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii.

ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja sądu

Ziobrze zarzuca się przekroczenie uprawnień w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości.

W lutym, po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry, za byłym ministrem sprawiedliwości wydano list gończy. Następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Ziobro przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie został objęty ochroną międzynarodową przez rząd ówczesnego premiera Victora Orbana. Kiedy w następstwie wyborów parlamentarnych władzę przejął Peter Magyar, były minister udał się do Stanów Zjednoczonych, o czym poinformował 10 maja.

Polityk twierdzi, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu otrzymanym na Węgrzech.

Postępowanie w sprawie Zbigniewa Ziobry

W sprawie o wydanie ENA początkowo dochodziło do wyłączeń - najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi - wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia - Tomasz Grochowicz.

Wówczas jeszcze jednak prawomocnie nie było zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, gdyż oczekiwało na rozpatrzenie zażalenie obrony na tymczasowy areszt.

1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców.

Dzień później poinformowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (byłemu wiceszefowi MS, również podejrzanemu w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości). Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży.





Stanowisko władz Ukrainy ws. rzezi wołyńskiej. Fogiel w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': To niestety sowiecki, bezczelny styl uprawiania dyplomacji Polsat News