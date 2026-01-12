Wniosek o ENA wobec Marcina Romanowskiego. Nowy ruch wobec sędziego

Krzysztof Ryncarz

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego - poinformowała rzeczniczka prasowa warszawskiego sądu sędzia Anna Ptaszek.

Mężczyzna w okularach siedzący przy stole, ubrany w garnitur i krawat, z założonymi rękami, w tle kilka butelek z wodą mineralną na stole.
Były wiceminister sprawiedliwości Marcin RomanowskiJacek Szydlowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Sędzia Dariusz Łubowski został wyłączony z rozpoznania wniosku o ENA wobec Marcina Romanowskiego.
  • Sprawa zostanie przekazana nowemu sędziemu, aby ponownie rozpatrzyć wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.
  • Wcześniej sąd uchylił ENA, wskazując na bezprawny nacisk polityczny i naruszenia praw w śledztwie przeciw Romanowskiemu.
- Wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie ENA w sprawie Marcina Romanowskiego został uwzględniony - powiedziała rzeczniczka prasowa SO. Dodała, że jest to postanowienie, na które nie służy zażalenie.

W związku z tym, jak wyjaśniła sędzia Ptaszek, teraz sprawa ponownego wniosku o wydanie ENA wobec Romanowskiego "trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia".

    W grudniu ub.r. SO uchylił ENA wobec Romanowskiego wydane w ramach śledztwa dotyczącego działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach PiS. O tym fakcie mówił też obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. Jak wtedy poinformował, sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dotyczącym Romanowskiego dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

    Sprawa Marcina Romanowskiego. Nowy wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania

    Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że postanowienie o uchyleniu ENA zostało wydane przez sędziego Dariusza Łubowskiego, a prokurator prowadzący śledztwo nie został powiadomiony o terminie tego posiedzenia.

    "Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne" - mówił prok. Nowak.

    Jeszcze w drugiej połowie grudnia szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek zapewniał, że prokuratura nie odstępuje od ścigania Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego ENA. Żurek informował także, że prokuratura zawnioskuje o wyłączenie sędziego, który uchylił zastosowanie ENA wobec Romanowskiego, z ponownego rozpoznawania tej sprawy.

