W skrócie Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz o zgodę na jego tymczasowe aresztowanie.

Śledczy wnioskują o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości z USA, argumentując, że ukrywa się on przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry dotyczą wykorzystania systemu Pegasus do zapoznania się z objętymi tajemnicą materiałami, w których był pokrzywdzony.

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- W dniu dzisiejszym podpisałem kolejny wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, posłowi na Sejm. Jednocześnie ten wniosek zawiera w sobie wniosek o zgodę na tymczasowe aresztowanie - poinformował Waldemar Żurek.

Jak wskazał, potrzeba zatrzymania byłego ministra sprawiedliwości wynika z faktu, że ukrywa się on przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Zaznaczył też, że zawnioskowano do rządu USA o jego ekstradycję.

Żurek chce aresztowania Ziobry. Wniosek w Sejmie

- Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania dotyczącego czynności podejmowanych w ramach prokuratorskiej kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi uzyskanymi przy wykorzystaniu systemu Pegasus - mówił Żurek.

Uściślił, że chodzi o dwa zarzuty. Były prokurator generalny miał "zapoznawać się z materiałami dotyczącymi jednej ze spraw, która była robiona przy użyciu urządzenia zwanego Pegasusem".

- Pod pozorem tych czynności nadzorczych stworzono możliwości zapoznawania się z materiałami określonymi pewnymi klauzulami, które normalnie nie były dostępne dla prokuratora generalnego. Materiały, które pozyskał pan Zbigniew Ziobro służyły mu w takim instrumentalnym celu w procesie, gdzie był pokrzywdzonym. On i członkowie jego rodziny - wyjaśnił minister.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry. W tle sprawa Pegasusa

Waldemar Żurek wskazał, że sprawa dotyczy zdarzeń z 2020 roku. - Jako minister sprawiedliwości zapoznał się z przekazanymi mu przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego materiałami z kontroli operacyjnej w sprawie prowadzonej przeciwko ustalonej osobie, w której Zbigniew Ziobro miał status pokrzywdzonego, mając świadomość, że zawierały tajemnicę obrończą - powiedział.

Drugi z zarzutów dotyczy przechowywania powyższych materiałów w pomieszczeniach do tego nieuprawnionych i nieprzystosowanych: w Ministerstwie Sprawiedliwości i w swoim mieszkaniu w Warszawie.

- Te dokumenty zostały znalezione i w związku z tym jest ten wniosek do marszałka Sejmu - przekazał Żurek.

Zbigniew Ziobro w USA. Został "korespondentem" telewizyjnym

Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przez długi czas Ziobro przebywał na Węgrzech. Po wygranych wyborach obecny premier tego kraju Peter Magyar powiedział, że Węgry "nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową".

10 maja Ziobro potwierdził, że opuścił Węgry i przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Tego samego dnia na oficjalnej stronie Telewizji Republika ukazał się komunikat informujący o tym, że były minister został "komentatorem" tej stacji i że będzie wypowiadał się na temat ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych.

W kolejnych dniach Prokuratura Krajowa przekazała, że zwróciła się do amerykańskiej ambasady o informacje dotyczące statusu Ziobry i Marcina Romanowskiego - byłego wiceministra sprawiedliwości, który jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami.



