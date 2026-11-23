W skrócie Policja złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu znieważenia i zniesławienia komendanta głównego policji oraz grupy funkcjonariuszy przez TV Republika.

Zgłoszenie dotyczy rzekomego istnienia tzw. grupy R, która miała prowadzić działania przeciwko stacji, co według służb jest nieprawdziwą informacją godzącą w zaufanie do policji.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział konsekwencje prawne wobec rozpowszechniania insynuacji o nielegalnych działaniach grupy, podkreślając, że sprawą zajmie się prokurator.

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We wpisie opublikowanym w poniedziałek na portalu X policja przekazała, że zawiadomienie zostało złożone 18 listopada i dotyczy publikowanych na antenie Telewizji Republika i portalu X nieprawdziwych informacji dotyczących grupy policjantów, w tym również komendanta głównego policji.

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw znieważenia i zniesławienia.

"Nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz przedstawianie okoliczności, które nie znajdują potwierdzenia w faktach, a służą budowaniu fałszywej narracji podważającej zaufanie do formacji" - napisano.

Policja kontra telewizja Republika. Jest zawiadomienie do prokuratury

W komunikacie podkreślono, że policjanci realizują swoje zadania zgodnie z prawem. "Podważanie ich wiarygodności na podstawie nieprawdziwych przekazów godzi nie tylko w dobre imię konkretnych osób, ale również w zaufanie do całej formacji i poczucie bezpieczeństwa obywateli".

Według mediów prawicowych (m.in. Telewizji Republika) miała istnieć nieformalna "grupa R" zajmująca się działaniami wymierzonymi w stację. Mieliby w niej rzekomo uczestniczyć komendant główny policji Marek Boroń oraz politycy, w tym m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. Sprawa była poruszana w Sejmie m.in. przez posła Macieja Małeckiego.

W odpowiedzi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział kroki prawne wobec rozpowszechniających te zarzuty. "Insynuowanie, że była jakaś grupa, która zamierzała czy popełniała przestępstwa, stanowi przestępstwo i w tym zakresie prokurator będzie prowadził śledztwo" - stwierdził.



