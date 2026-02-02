W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o kolejnym incydencie z obiektami balonopodobnymi przekraczającymi polską przestrzeń powietrzną.

Skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była mniejsza niż w poprzednich nocach i obiekty nie stwarzały zagrożenia.

Podjęto działania prewencyjne oraz monitorowano obiekty; podobne incydenty odnotowano niedawno również na Litwie.

O kolejnym incydencie poinformowało w poniedziałek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych zaznaczono, że w nocy z niedzieli na poniedziałek wojskowe systemy radiolokacyjne RP "odnotowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów".

Kolejny incydent na granicy z Białorusią. "Skala była mniejsza"

"Skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami. Współpraca Sił Zbrojnych RP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala tym służbom na szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty" - podkreśliło dowództwo.

Jak dodano, loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP.

"Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - zapewniło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Obiekty nadlatują z Białorusi. Seria incydentów w Polsce

To już kolejny taki incydent, do którego doszło w pobliżu granicy polsko-białoruskiej w ostatnim czasie. Chociażby w sobotę zaobserwowano wloty obiektów z terytorium sąsiedniego kraju.

Wówczas podjęte zostały działania prewencyjne polegające m.in. na "ograniczeniu w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego".

Podobne, wrogie działania ze strony Białorusi kierowane są także przeciwko Litwie. W miniony wtorek lotnisko w Wilnie zostało tymczasowo zamknięte z powodu podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez balony. Operacje lotnicze wznowiono po godzinie.

