Wloty obiektów z Białorusi. Straż Graniczna ujawnia skalę procederu
Straż graniczna poinformowała o przechwyceniu w styczniu około 1,75 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, które były przemycone za pomocą balonów meteorologicznych z Białorusi do Polski. Ich wartość została oszacowana na około 1,78 mln złotych. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch Białorusinów.
W ostatnich dniach pojawiały się komunikaty o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez balony przemytnicze nadlatujące z terytorium Białorusi.
Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek, że tylko w tym miesiącu udało się przechwycić około 1,75 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, które były przemycone za pomocą balonów meteorologicznych z Białorusi do Polski.
"Wartość towaru została oszacowana na około 1,78 miliona złotych" - podano w komunikacie.
W związku z ujawnieniem kontrabandy przemycanej za pomocą balonów meteorologicznych zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.
Balony znad Białorusi. Areszt dla podejrzanych. "Sprawa ma charakter rozwojowy"
"Mężczyznom przedstawiono zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" - czytamy.
Decyzją sądu podejrzani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za przemyt towarów objętych sankcjami grozi kara pozbawienia wolności nie mniej niż trzy lata.
"Sprawa ma charakter rozwojowy" - przekazała Straż Graniczna.
Warto przypomnieć, że kilka dni temu Podlaski Oddział SG poinformował, że w 2025 roku za przemyt papierosów z Białorusi do Polski balonami meteorologicznymi zatrzymano łącznie 29 osób, a wartość wykrytych przemyconych papierosów przekroczyła 3,4 mln zł.
Ostatnio wlot balonów znad Białorusi do Polski obserwowano w nocy z 1 na 2 lutego. We wpisie na platformie X DORSZ dodało, że loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli.