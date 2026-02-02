W skrócie Straż Graniczna poinformowała o przechwyceniu około 1,75 mln sztuk nielegalnych papierosów przemyconych z Białorusi do Polski za pomocą balonów meteorologicznych.

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, którym postawiono zarzuty oraz decyzją sądu tymczasowo aresztowano na trzy miesiące.

Wartość przechwyconego towaru oszacowano na około 1,78 mln złotych.

W ostatnich dniach pojawiały się komunikaty o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez balony przemytnicze nadlatujące z terytorium Białorusi.

Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek, że tylko w tym miesiącu udało się przechwycić około 1,75 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, które były przemycone za pomocą balonów meteorologicznych z Białorusi do Polski.

"Wartość towaru została oszacowana na około 1,78 miliona złotych" - podano w komunikacie.

W związku z ujawnieniem kontrabandy przemycanej za pomocą balonów meteorologicznych zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.

Balony znad Białorusi. Areszt dla podejrzanych. "Sprawa ma charakter rozwojowy"

"Mężczyznom przedstawiono zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" - czytamy.

Decyzją sądu podejrzani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za przemyt towarów objętych sankcjami grozi kara pozbawienia wolności nie mniej niż trzy lata.

"Sprawa ma charakter rozwojowy" - przekazała Straż Graniczna.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu Podlaski Oddział SG poinformował, że w 2025 roku za przemyt papierosów z Białorusi do Polski balonami meteorologicznymi zatrzymano łącznie 29 osób, a wartość wykrytych przemyconych papierosów przekroczyła 3,4 mln zł.

Ostatnio wlot balonów znad Białorusi do Polski obserwowano w nocy z 1 na 2 lutego. We wpisie na platformie X DORSZ dodało, że loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli.

