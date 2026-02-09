Wlot obiektów w polską przestrzeń powietrzną. Komunikat wojska

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W nocy odnotowano kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko zapewniło, że sytuacja nie stwarzała zagrożenia dla ruchu lotniczego ani dla obywateli.

Wojskowa ciężarówka z plandeką, ustawiona na nachylonym terenie, z widocznymi terenowymi kołami i solidną konstrukcją kabiny. Pojazd jest pomalowany na ciemnozielony kolor maskujący, a tło stanowi pochmurne niebo.
Wojsko odnotowało kolejne wloty balonów w polska przestrzeń powietrznąMichal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • W nocy wojskowe systemy kolejny raz odnotowały wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną.
  • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło, że sytuacja była pod kontrolą i nie stwarzała zagrożenia dla lotnictwa ani obywateli.
  • Wcześniej wojsko informowało, że obiekty nadlatywały z kierunku Białorusi.
  Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W nocy z 8 na 9 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów" - brzmi poranny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w serwisie X.

Balony w polskiej przestrzeni. "Sytuacja nie starzała zagrożenia"

Wojsko zapewniło, że "obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania".

"Sytuacja była w pełni kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP" - zapewniono.

    Balony nad Polską. Nadlatywały z Białorusi

    "Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach" - czytamy.

    Dowództwo RSZ podkreśliło, że "Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej Polski.

    Z komunikatów wojska wynika, że wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną odnotowano ostatnio w nocy z 3 na 4 lutego. Podobne sytuacje miały miejsce także wcześniej - wówczas informowano, że obiekty nadlatywały z kierunku Białorusi i były to prawdopodobnie balony przemytnicze.

    Bryłka w "Gościu Wydarzeń" o Czarzastym: Powinien to zrobić w sposób bardziej dyplomatycznyPolsat News

