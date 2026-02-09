W skrócie W nocy wojskowe systemy kolejny raz odnotowały wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło, że sytuacja była pod kontrolą i nie stwarzała zagrożenia dla lotnictwa ani obywateli.

Wcześniej wojsko informowało, że obiekty nadlatywały z kierunku Białorusi.

"W nocy z 8 na 9 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów" - brzmi poranny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w serwisie X.

Balony w polskiej przestrzeni. "Sytuacja nie starzała zagrożenia"

Wojsko zapewniło, że "obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania".

"Sytuacja była w pełni kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP" - zapewniono.

Balony nad Polską. Nadlatywały z Białorusi

"Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach" - czytamy.

Dowództwo RSZ podkreśliło, że "Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej Polski.

Z komunikatów wojska wynika, że wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną odnotowano ostatnio w nocy z 3 na 4 lutego. Podobne sytuacje miały miejsce także wcześniej - wówczas informowano, że obiekty nadlatywały z kierunku Białorusi i były to prawdopodobnie balony przemytnicze.

