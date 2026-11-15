W skrócie W wyniku zamachu w Krakowie zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, gdy 24-letni sprawca otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym.

Alfio, włoski restaurator mieszkający w Krakowie, był jedną z pierwszych osób, które ruszyły na pomoc poszkodowanym policjantom po tym, jak ustały strzały.

Mężczyzna podkreślił, że w trakcie udzielania pomocy ofiarom kierował się wyłącznie instynktem, aby za wszelką cenę uratować życie trzem poszkodowanym osobom.

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W wyniku zamachu w Krakowie zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. 24-letni mężczyzna wjechał na teren Rynku Głównego i oddał serię strzałów do przypadkowych osób.

Tragedia mogłaby być dużo większa, gdyby nie skuteczna interwencja funkcjonariuszy. Do pomocy ruszyli także zwykli ludzie. Jednym z bohaterów jest Alfio, Włoch prowadzący restaurację przy ul. Krakowskiej.

Zamach w Krakowie. Włoski restaurator ruszył na pomoc ofiarom

"Gazeta Krakowska" skontaktowała się z restauratorem po tym, jak otrzymała list od pracowników pizzerii. Alfio mieszka w Krakowie od czterech lat. - Około 15 przebywałem w lokalu, gdzie pracuję i nagle usłyszałem wielki hałas. I od razu poznałem, że to nie jest dźwięk wystrzału fajerwerków, ale ktoś ewidentnie strzelał. Podszedłem do drzwi, by zobaczyć, co się stało. Zobaczyłem policjanta, który kończył strzelać i osobę w mundurze wojskowym - opowiadał.

W rozmowie ze wspomnianą gazetą Alfio opowiedział, że kiedy strzały ustały, ruszył, by udzielić pomocy poszkodowanym.

- To był traumatyczny widok. Dwóch policjantów na ziemi i trzecia osoba w mundurze wojskowym. Te pierwsze chwile były pełne emocji - mówił.

Włoch dodał w tej samej rozmowie, że wraz z nim do pomocy ruszyło też kilka innych osób. - W tamtej chwili liczyło się dla nas to, by wszystkie te trzy osoby utrzymać przy życiu. W tamtym momencie nie widzieliśmy jeszcze, kto tu jest dobrym, a kto tym złym. Instynkt nakazywał im wszystkim pomóc - powiedział.

Kraków. Włoch pomógł rannemu policjantowi

Alfio był jedną z pierwszych osób, które pomogły rannemu policjantowi - Arturowi Morańskiemu. Następnie dołączyła do niego medyczka, która poinstruowała wszystkich, co robić, by udzielić pomocy funkcjonariuszowi. Jego stan szybko się jednak pogarszał.

- Mówiliśmy do niego cały czas, bo on co chwilę omdlewał. Zobaczyłem, że ma obrączkę na ręce więc mówiłem do niego: "Jesteśmy tu z tobą, nie jesteś sam, masz rodzinę, do której musisz wrócić". Wyglądało to jak scena z filmu. Kiedy był przytomny, pytał nas ciągle o kolegę - "co z nim?". W tamtej chwili, w naszej ocenie starszy posterunkowy Jakub Kulik wyglądał gorzej niż Artur, ale po prostu odpowiadaliśmy: "Wszystko z nim okej" - wspomina Włoch w "Gazecie Krakowskiej".

Włoch wspomina zamach z Krakowa i sprawcę

Zapytany przez dziennikarzy o policjanta Jakuba Kulika Alfio podkreślił, że chirurdzy, którzy pojawili się na miejscu "zrobili świetną robotę". Oni również udzielali instrukcji, jak udzielić pomocy rannym funkcjonariuszom.

- Jeśli zabijasz własną rodzinę i zaczynasz terror od swojego domu musisz być szalony. Po prostu. Jestem pewny, że gdyby policjanci nie zatrzymali go tu, gdzie go zatrzymali, pojechałby dalej i strzelał do ludzi na ulicy Krakowskiej, która jest luźniejsza niż Dietla w godzinach szczytu i pojechałby pewnie dalej - powiedział restaurator na łamach "Gazety Krakowskiej".

Na sam koniec Włoch dodał, że czuje dumę zarówno ze swojej postawy, jak i innych ludzi, którzy ruszyli na pomoc poszkodowanym. Zaznaczył, że gdyby ponownie znalazł się w podobnej sytuacji, nie zastanawiałby się, tylko zrobił to samo, bo "taki już jest".



