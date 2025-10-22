Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za zniesieniem dwukadencyjności w samorządach. W Lewicy pojawiły się różne głosy, co w środowym wydaniu "Graffiti" w Polsat News przyznał sam lider ugrupowaniaWłodzimierz Czarzasty.

Co ze zniesieniem dwukadencyjności w samorządach? Włodzimierz Czarzasty zabrał głos

- Odbyliśmy bardzo długą dyskusję na ten temat na klubie. (...) Zaprosiliśmy wszystkich naszych samorządowców, a mamy dziewięcioro prezydentów miast. (....) Oni przedstawili argumenty, które przemawiają za tym, żeby tę linię nieograniczenia do dwóch kadencji prezentować i klub przyjął taką wykładnię - przekazał lider Lewicy.

Czarzasty dodał przy tym, że miało to miejsce około 1,5 miesiąca temu, a wykładnia ta "pewnie nie została jeszcze nagłośniona". Dopytywany, czy to oznacza, że Lewica zmieniła zdanie w kwestii zniesienia dwukadencyjności, przewodniczący ugrupowania przekazał, że "część miała takie zdanie, a część inne".

- Ja również nie miałem jasności w tej sprawie, ale w tej chwili po decyzji klubu (...) mamy takie zdanie, że ten projekt, który został przedstawiony, dotyczący zniesienia dwukadencyjności, będziemy popierali - mówił Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty mówił o zniesieniu dwukadencyjności. Politycy Partii Razem reagują

Na słowa przewodniczącego Lewicy zareagowała w sieciMarcelina Zawisza, posłanka Partii Razem.

"Jak widać na załączonym obrazku, jeśli chodzi o obronę własnych stołków i dostępu do koryta, nie ma różnicy między PSL i Nową Lewicą" - napisała polityk, zamieszczając do wpisu nagranie z fragmentem programu.

"Klub Lewicy za zniesieniem dwukadencyjności w samorządach. Betonowanie na pełnej!" - dodała Zawisza.

Głos w sprawie zabrał także Maciej Konieczny, również z Razem. "Niby Nowa Lewica, a jednak stare SLD" - ocenił.

"Żeby nie było to zrobili konsultacje. Zapytali swoich prezydentów miast czy pragną stać na czele zabetonowanych układów i do końca swoich dni dzielić stołki i frukta władzy. Ci powiedzieli, że owszem" - napisał poseł.

