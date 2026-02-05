W skrócie Ambasador USA Tom Rose poinformował o natychmiastowym zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym z powodu wypowiedzi marszałka o Donaldzie Trumpie.

Włodzimierz Czarzasty utrzymał swoje stanowisko w sprawie braku poparcia kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

Czarzasty uzasadnił swoją decyzję krytyką polityki Donalda Trumpa oraz wskazał na różnice w interpretacji wydarzeń historycznych.

Ambasador USA Tom Rose poinformował w czwartek o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z powodu "oburzających i nieuzasadnionych obelg pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

- Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie - oznajmił marszałek w rozmowie z Onetem.

Na platformie X Włodzimierz Czarzasty tłumaczył, że "zgodnie ze swoimi wartościami stanął w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach" i dlatego "nie poparł kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla".

"Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose'a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - czytamy we wpisie marszałka.

USA zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. "Oburzające i nieuzasadnione"

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Donaldem Tuskiem i jego rządem" - przekazał w czwartek na platformie X ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Dyplomata dodał, że "nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego".

Czarzasty nie poparł wniosku. Chodzi o Pokojową Nagrodę Nobla dla Trumpa

Przypomnijmy, że w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, iż nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, bo - jak ocenił - amerykański przywódca na nią nie zasługuje. To szefom parlamentów poszczególnych państw została złożona propozycja poparcia starań o pokojowego Nobla dla prezydenta USA.

Z inicjatywą przyznania pokojowego Nobla Trumpowi wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna.

Swoją odmowę marszałek Sejmu tłumaczył tym, że prezydent Trump "reprezentuje politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną".

Czarzasty wspomniał też m.in. o "innym interpretowaniu historii" przez Trumpa w sprawie udziału polskich żołnierzy w misjach czy "instrumentalnym traktowaniu" innych terytoriów, takich jak Grenlandii.

- To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje - zadeklarował marszałek Sejmu. Podkreślił, że jest to jego stanowisko jako marszałka Sejmu, a nie całej izby.

