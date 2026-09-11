W skrócie Prezydent Świętochłowic Daniel Beger przystąpił do stowarzyszenia Rozwój Plus, którego liderem jest Mateusz Morawiecki.

Dołączenie Daniela Begera do Rozwoju Plus zostało opisane przez oficjalne profile organizacji i media, które wskazują na możliwe kolejne transfery samorządowców.

Działający w ramach stowarzyszenia klub parlamentarny Rozwój Plus liczy obecnie 41 posłów. Sama organizacja rozwija działalność w samorządach - na 26 września zaplanowano Ogólnopolskie Forum Samorządowe.

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Daniel Beger jest prezydentem Świętochłowic (woj. śląskie) od 2018 roku. Samorządowiec formalnie nie należał do żadnej partii, choć współpracował z prawicowymi ugrupowaniami. W wyborach na włodarza miasta startował z własnych komitetów wyborczych.

Daniel Beger w stowarzyszeniu Rozwój Plus

"Dołączam do stowarzyszenia Rozwój Plus! Dlaczego? Bo dla mnie samorząd to nie polityka - to odpowiedzialność i codzienna, ciężka praca dla Was" - napisał Beger w oświadczeniu na Facebooku.

Beger dodał, że kierujący organizacją Mateusz Morawiecki to "sprawdzony i wiarygodny partner". "To jedyny premier, który wie, gdzie są Świętochłowice i bywał tu kilkukrotnie. Znam go ze skuteczności i walki o średnie miasta" - wyjaśnił.

"Rozwój Plus rośnie w siłę" - napisano na oficjalnym profilu stowarzyszenia w mediach społecznościowych. Przedstawiając Daniela Begera określono go "samorządowcem, który doskonale zna potrzeby mieszkańców i wyzwania stojące przed śląskimi miastami".

Jako pierwsza o przystąpieniu Begera do Rozwoju Plus informowała Wirtualna Polska. Według jej ustaleń do stowarzyszenia Morawieckiego dołączą następni samorządowcy - wśród nich prawdopodobnie będzie jeszcze jeden prezydent miasta.

Rozwój Plus przyciąga samorządowców

Podlegający stowarzyszeniu Klub Parlamentarny Rozwój Plus liczy 41 posłów i stanowi trzecią siłę w Sejmie - po Koalicji Obywatelskiej oraz Prawie i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie buduje potencjał także w strukturach samorządowych.

Jak zapowiadał Morawiecki, celem jego organizacji jest m.in. tworzenie forum do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk, w tym właśnie tych działających lokalnie. Na 26 września zaplanowano Ogólnopolskie Forum Samorządowe Rozwój Plus w Tomaszowie Mazowieckim, na którym spotkać się maja wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z całej Polski.



