Władze miasta ostrzegają przed okiścią. "Zagrożenie dla osób i mienia"

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

"Przykleja się do koron drzew i łamie gałęzie". Niebezpieczna okiść pojawiła się w Zakopanem - tamtejszy urząd ostrzega mieszkańców. Intensywne opady śniegu na południu Polski stwarzają też groźbę innego rodzaju. Wraz z nocnymi przymrozkami przyczynią się do oblodzenia na drogach i chodnikach. W dwóch województwach obowiązują z tego powodu ostrzeżenia IMGW.

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Śnieg w Zakopanem w piątek trzynastego. Miejskie władze ostrzegają przed okiścią, IMGW przed oblodzeniem
Ośnieżone Zakopane w piątek. Okiść, czyli ciężki, mokry śnieg obciążający gałęzie drzew, stwarza zagrożenie dla tamtejszych mieszkancówGrzegorz MomotPAP

Na południu Małopolski i Podkarpacia wkrótce poważnym problemem może się okazać oblodzenie, przed którym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz tego opady śniegu w niektórych rejonach stwarzają zagrożenie dla pieszych na chodnikach.

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Śnieg i przymrozki w niebezpiecznym połączeniu. Dwa województwa zagrożone

Drogi na terenach podgórskich wkrótce mogą stać się wyjątkowo śliskie. Na obszarach położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza synoptycy prognozują "zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie".

Z tego powodu w piątek po południu wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które swoim zasięgiem objęły następujące województwa:

  • południowe powiaty małopolskiego;
  • południową część podkarpackiego.
Mapa Polski z wyróżnionym żółtym kolorem województwem małopolskim położonym w południowej części kraju oraz oznaczeniem Warszawy na środku mapy.
Na południu Małopolski i Podkarpacia opady mokrego śniegu w połączeniu z nocnymi przymrozkami mogą tworzyć niebezpieczne oblodzenieIMGWmateriał zewnętrzny

Ponieważ w tej części kraju od rana w wielu miejscach padał deszcz i deszcz ze śniegiem, stopniowo przechodzący w śnieg, a w nocy mają wrócić przymrozki, może to spowodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Synoptycy prognozują, że przymrozki mogą wynieść od -1 do -4 stopni, a możliwe że przy samym gruncie będzie miejscami do -3, -6 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem zaczną obowiązywać o godz. 19:00 i utrzymają się do godz. 9:00 w sobotę.

Śliska nawierzchnia nie będzie jednak jedynym problemem, z jakim w tej części Polski muszą się mieć na baczności piesi i zmotoryzowani. Władze Zakopanego ostrzegają swoich mieszkańców przed niebezpieczną okiścią.

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"Uwaga na okiść". Białe gałęzie w Zakopanem

W piątek od rana deszcz ze śniegiem, a potem śnieg padają w Zakopanem. Tamtejszy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w specjalnym komunikacie na Facebooku ostrzega przed "mokrym i ciężkim śniegiem, który przykleja się do koron drzew i łamie gałęzie".

Zjawisko to, znane jako okiść, może zagrażać osobom znajdującym się pod drzewami. Obciążone śniegiem, łamiące się gałęzie mogą też uszkadzać samochody zaparkowane pod drzewami.

"W taką pogodę prosimy uważać na drzewa rosnące w pobliżu dróg i chodników oraz przejść dla pieszych. Okiść może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia" - podkreślono w komunikacie.

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