W skrócie Obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności odbyły się przed bramą Stoczni Szczecińskiej z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent podkreślił, że Polacy nigdy nie zgodzili się oddać wolności komunistom, i ostrzegał, że władza odseparowana od społeczeństwa jest skazana na porażkę.

Wydarzeniom towarzyszą liczne uroczystości, koncerty i działania upamiętniające Sierpień'80 w całym regionie.

Przed bramą Stoczni Szczecińskiej rozpoczęły się obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ "Solidarność". Bierze w nich udział prezydent Karol Nawrocki.

- Sierpień w naszej narodowej, wspólnotowej pamięci jest miesiącem szczególnym i to należy powtarzać (…) sierpień dla Polaków jest miesiącem, w którym przypominamy sobie, kim jesteśmy, jak rośliśmy w wieku XX i niezależnie, czy były to pierwsze dekady wieku XX, czy był to sierpień 1980, czy bitwa na regularnym polu bitewnym polskich żołnierzy w 1920 czy bitwa protestujących, strajkujących w stoczniach i zakładach pracy, to wiemy o sobie tyle, że całym XX wieku Polacy nigdy nie zgodzili się na to, by komunistom oddać wolność, niepodległość i suwerenność. Tacy dziś jesteśmy - mówił do zgromadzonych Karol Nawrocki.

Prezydent zwrócił się następnie do młodzieży. - W życiu wspólnot narodowych i naszym osobistym zawsze jest tak, że aby osiągnąć swój cel, odnieść sukces, zwyciężyć, trzeba z siebie dać wiele. Nie raz trzeba się poświęcić, cierpieć. I o tym jest też dzisiejsza rocznica - podkreślił.

Prezydent: Władza, która odrywa się od społeczeństwa, jest skazana na porażkę

Nawiązując do haseł niesionych na sztandarach przez protestujących, Nawrocki stwierdził: - Władza, która odrywa się od społeczeństwa, żyje w propagandowych przekazach, statystykach, które nie odbijają się - tak jak w latach 80. - na życiu zwykłych robotników i obywateli, taka władza skazana jest na porażkę.

Rozpoczęcie obchodów przed bramą stoczni poprzedziła msza, która odbyła się w kościele św. Stanisława Kostki (pl. Matki Teresy z Kalkuty). Wzięli w niej udział m.in. związkowcy i bohaterowie opozycji antykomunistycznej.

Współorganizatorem obchodów jest Instytut Pamięci Narodowej i samorządy. W rocznicę Sierpnia w regionie odbywają się również wydarzenia artystyczne. Urząd marszałkowski, szczecińska Opera na Zamku i Muzeum Narodowe zapraszają na koncert "Sierpniowe Przełomy". W sobotę muzyka dla bohaterów polskiej historii zabrzmi w amfiteatrze w Świnoujściu, a w niedzielę - na pl. Solidarności. Koncerty będą rozpoczynać się o godz. 20.

Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Porozumienia Sierpniowe, kończące wielki strajk 1980 r. w Szczecinie, zostały podpisane 30 sierpnia w świetlicy ówczesnej Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Dzień później (31 sierpnia) w Gdańsku porozumienie z delegacją rządową podpisali strajkujący w Trójmieście, a następnie zawarte zostały porozumienia w Jastrzębiu i Dąbrowie Górniczej.

Latem 1980 r. w wielu miastach Polski robotnicy rozpoczęli protesty, domagając się m.in. podwyżek płac, prawa do tworzenia wolnych związków zawodowych, przywrócenia do pracy represjonowanych kolegów, upamiętnienia ofiar Grudnia 1970 i liberalizacji polityki ówczesnych władz PRL. Wielki społeczny zryw w Sierpniu 1980 r. był początkiem tzw. karnawału Solidarności, który zakończyło ogłoszenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.

W woj. zachodniopomorskim wydarzenia upamiętniające Sierpień'80 odbędą się też m.in. w Stargardzie, Policach i Gryficach.

