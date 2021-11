Władysław Frasyniuk z zarzutami. Nie przyznaje się do znieważenia żołnierzy

Władysław Frasyniuk usłyszał zarzut znieważenia i pomówienia żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Opozycjonista z czasów PRL nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucane mu czyny grozi do roku więzienia. Chodzi o wypowiedź, w której Frasyniuk zarzucił żołnierzom działającym na granicy polsko-białoruskiej antypolskie zachowania i porównał ich do śmieci i watahy psów.

Zdjęcie Władysław Frasyniuk nie przyznaje się do winy / fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / Reporter