Wkrótce poczujemy obecność "zimnych ogrodników". Nowe ostrzeżenia
Chłodne powietrze znalazło drogę do Polski i w środę wypełniło cały kraj. Zimniejszy epizod utrzyma się również w nocy, kiedy to lokalnie doświadczymy przygruntowych przymrozków. Miejscami na południu może być do trzech stopni poniżej zera. Eksperci z IMGW wydali z tego powodu ostrzeżeń w czterech województwach.
Możliwe, że środa okaże się najzimniejszym dniem w tym tygodniu. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w najcieplejszych regionach nie będzie więcej niż około 14 stopni Celsjusza. Potem czeka nas zimna noc, szczególnie na południowym wschodzie kraju.
Zagrożenie w czterech województwach. Zrobi się mroźnie
"Miejscami temperatura powietrza obniży się do -1, przy gruncie do około -3 st. C" - czytamy w opisie ostrzeżeń pogodowych wydanych przez IMGW dla południowo-wschodnich regionów.
Przed nocnymi przymrozkami przy samym gruncie eksperci ostrzegają w całości lub części łącznie czterech województw:
- podkarpackim;
- większości małopolskiego (bez krańców zachodnich);
- centralnej i południowej części lubelskiego;
- środkowej i południowo-wschodniej część świętokrzyskiego.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu zaczną obowiązywać o północy i potrwają do godz. 6:00 w czwartek.
Przymrozki w połowie maja, znane jako "zimowi ogrodnicy", są zjawiskiem typowym dla tej pory roku. Możliwe jednak, że później uda się ich uniknąć. Zamiast tego trzeba będzie uważać na inne zjawiska.
Z czasem nieco cieplej. Także po zachodzie słońca
Od czwartku powinno się zrobić nieco cieplej. Wówczas na południowym wschodzie temperatury wzrosną do 18-20 st. C i w całej Polsce w ciągu dnia powinny być dwucyfrowe. Możliwe, że kolejna noc będzie na tyle ciepła, że temperatury również wtedy będą dodatnie.
Największym zagrożeniem tym razem będą burze. Synoptycy prognozują wydanie z tego powodu ostrzeżeń pierwszego stopnia dla północno-zachodniej części kraju oraz części centralnych województw, w tym zachodnich rejonów łódzkiego i mazowieckiego.
Burze prędko nie znikną i w piątek mogą wrócić do centrum, a w sobotę do północno-wschodniej części Polski - wynika z prognozy zagrożeń pogodowych IMGW.
