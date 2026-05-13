Wkrótce poczujemy obecność "zimnych ogrodników". Nowe ostrzeżenia

Jakub Wojciechowski

Chłodne powietrze znalazło drogę do Polski i w środę wypełniło cały kraj. Zimniejszy epizod utrzyma się również w nocy, kiedy to lokalnie doświadczymy przygruntowych przymrozków. Miejscami na południu może być do trzech stopni poniżej zera. Eksperci z IMGW wydali z tego powodu ostrzeżeń w czterech województwach.

Walka z przymrozkami w Polsce. W nocy ze środy na czwartek mogą one opanować południowo-wschodnie województwa
Przymrozki w nocy ze środy na czwartek wystąpią na południowym wschodzie Polski. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem objęły cztery województwaWładysław Czulak/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Możliwe, że środa okaże się najzimniejszym dniem w tym tygodniu. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w najcieplejszych regionach nie będzie więcej niż około 14 stopni Celsjusza. Potem czeka nas zimna noc, szczególnie na południowym wschodzie kraju.

Zagrożenie w czterech województwach. Zrobi się mroźnie

"Miejscami temperatura powietrza obniży się do -1, przy gruncie do około -3 st. C" - czytamy w opisie ostrzeżeń pogodowych wydanych przez IMGW dla południowo-wschodnich regionów.

Przed nocnymi przymrozkami przy samym gruncie eksperci ostrzegają w całości lub części łącznie czterech województw:

  • podkarpackim;
  • większości małopolskiego (bez krańców zachodnich);
  • centralnej i południowej części lubelskiego;
  • środkowej i południowo-wschodniej część świętokrzyskiego.
Mapa Polski z wyróżnionymi na żółto województwami południowo-wschodniej części kraju: małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.
Przymrozki w nocy mogą występować w południowo-wschodniej części kraju. IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopniaIMGW-PIB / imgw.pl x Pixabaymateriał zewnętrzny

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu zaczną obowiązywać o północy i potrwają do godz. 6:00 w czwartek.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza na tle wieloletniej średniej, z wyraźnie widocznymi niższymi wartościami temperatury w całym kraju, szczególnie na południowym wschodzie.
W środę po zachodzie słońca zrobi się zimno, szczególnie na południowym wschodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Przymrozki w połowie maja, znane jako "zimowi ogrodnicy", są zjawiskiem typowym dla tej pory roku. Możliwe jednak, że później uda się ich uniknąć. Zamiast tego trzeba będzie uważać na inne zjawiska.

Środa daleka od ideału. Tworzy się wyraźny podział pogodowy

Z czasem nieco cieplej. Także po zachodzie słońca

Od czwartku powinno się zrobić nieco cieplej. Wówczas na południowym wschodzie temperatury wzrosną do 18-20 st. C i w całej Polsce w ciągu dnia powinny być dwucyfrowe. Możliwe, że kolejna noc będzie na tyle ciepła, że temperatury również wtedy będą dodatnie.

Największym zagrożeniem tym razem będą burze. Synoptycy prognozują wydanie z tego powodu ostrzeżeń pierwszego stopnia dla północno-zachodniej części kraju oraz części centralnych województw, w tym zachodnich rejonów łódzkiego i mazowieckiego.

Burze prędko nie znikną i w piątek mogą wrócić do centrum, a w sobotę do północno-wschodniej części Polski - wynika z prognozy zagrożeń pogodowych IMGW.

Wiemy, kiedy nastąpi apogeum burz i ulew. Na jednym dniu się nie skończy

