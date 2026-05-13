Możliwe, że środa okaże się najzimniejszym dniem w tym tygodniu. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w najcieplejszych regionach nie będzie więcej niż około 14 stopni Celsjusza. Potem czeka nas zimna noc, szczególnie na południowym wschodzie kraju.

Zagrożenie w czterech województwach. Zrobi się mroźnie

"Miejscami temperatura powietrza obniży się do -1, przy gruncie do około -3 st. C" - czytamy w opisie ostrzeżeń pogodowych wydanych przez IMGW dla południowo-wschodnich regionów.

Przed nocnymi przymrozkami przy samym gruncie eksperci ostrzegają w całości lub części łącznie czterech województw:

podkarpackim ;

większości małopolskiego (bez krańców zachodnich);

centralnej i południowej części lubelskiego ;

środkowej i południowo-wschodniej część świętokrzyskiego.

Przymrozki w nocy mogą występować w południowo-wschodniej części kraju. IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu zaczną obowiązywać o północy i potrwają do godz. 6:00 w czwartek.

W środę po zachodzie słońca zrobi się zimno, szczególnie na południowym wschodzie

Przymrozki w połowie maja, znane jako "zimowi ogrodnicy", są zjawiskiem typowym dla tej pory roku. Możliwe jednak, że później uda się ich uniknąć. Zamiast tego trzeba będzie uważać na inne zjawiska.

Z czasem nieco cieplej. Także po zachodzie słońca

Od czwartku powinno się zrobić nieco cieplej. Wówczas na południowym wschodzie temperatury wzrosną do 18-20 st. C i w całej Polsce w ciągu dnia powinny być dwucyfrowe. Możliwe, że kolejna noc będzie na tyle ciepła, że temperatury również wtedy będą dodatnie.

Największym zagrożeniem tym razem będą burze. Synoptycy prognozują wydanie z tego powodu ostrzeżeń pierwszego stopnia dla północno-zachodniej części kraju oraz części centralnych województw, w tym zachodnich rejonów łódzkiego i mazowieckiego.

Burze prędko nie znikną i w piątek mogą wrócić do centrum, a w sobotę do północno-wschodniej części Polski - wynika z prognozy zagrożeń pogodowych IMGW.

