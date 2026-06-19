"W piątek czeka nas ciepły, a na zachodzie kraju gorący dzień" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tuż przed nadejściem kalendarzowego lata do Polski wtargnie upał, jednak spokojnie na pewno nie będzie. W wielu miejscach zagrzmi i mocniej popada.

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Rozpoczyna się pierwsza w tym roku fala upałów w naszym kraju. Gorąco będzie nie tylko w piątek, lecz również przez cały weekend. Teraz upał ograniczy się do zachodniej części kraju i tam z tego powodu obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Gorąco na południowym zachodzie zrobiło się już w czwartek: w Legnicy zanotowano 28,3 st. C. Tym razem może być zdecydowanie więcej, i to nie tylko w tym mieście.

Z powodu spodziewanych upałów obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia na terenach województw:

lubuskiego ;

południowo-zachodnich krańcach zachodniopomorskiego ;

większości dolnośląskiego ;

centralnej, południowej i zachodniej części wielkopolskiego ;

większości opolskiego (bez powiatów na północnym wschodzie);

wschodnich powiatach śląskiego.

Oprócz tego na południowych krańcach Dolnego Śląska obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu.

W ciągu dnia w zachodniej Polsce spodziewany jest upał do około 32 stopni Celsjusza, choć niewykluczone, że lokalnie może być nawet nieco więcej. W centrum będzie bardzo ciepło, czyli około 26 stopni. Nawet nad samym morzem, czyli zwykle jednym z najchłodniejszych rejonów, w piątek nie będzie mniej niż 22 st. C.

Upał w piątek dotknie zachodnie i południowo-zachodnie rejony Polski - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Upał nie będzie jedynym nieprzyjemnym zjawiskiem, z którym w piątek będą się zmagać mieszkańcy zachodniej Polski. W tej samej części kraju trzeba też będzie uważać na burze z intensywniejszymi opadami.

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Piątek przeważnie będzie pogodny i spokojny, ale nie dotyczy to zachodnich rejonów Polski. Tam z czasem zacznie się chmurzyć i lokalnie zaczną rozwijać się burze. Mogą one przynieść deszcze z sumą opadów na poziomie 10, lokalnie około 15 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może też dochodzić do gradobicia.

W czasie burz zanotujemy porywy wiatru dochodzące do 60 km/h.

Burze z nieco intensywniejszymi opadami deszczu wystąpią w piątek na zachozdzie IMGW materiał zewnętrzny

Z podobną mieszanką upałów i burz będziemy mieli do czynienia przez cały weekend. Fala upałów z czasem jeszcze zyska na mocy i miejscami można się spodziewać do 35 stopni Celsjusza.

Jednocześnie nadejdą silniejsze burze z ulewami i wichurami.

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