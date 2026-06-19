Wkraczamy w nową pogodową rzeczywistość. Lato zaatakuje z pełną mocą

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Takiego dnia od początku roku jeszcze nie mieliśmy. Nadciąga upał, przed którym ostrzegają synoptycy IMGW. Bariera 30 stopni Celsjusza zostanie wyraźnie przekroczona w wielu miejscach. Tam, gdzie będzie najgoręcej z czasem zjawią się też burze.

Upał w Polsce pojawi się w piątek - wynika z prognoz i ostrzeżeń IMGW. W tych samych miejscach w ciągu dnia przyjdą burze
Piątek będzie pierwszym z serii kilku upalnych dni w Polsce. Miejscami na zachodzie będzie około 32 st. CAnna LewańskaAgencja Wyborcza

"W piątek czeka nas ciepły, a na zachodzie kraju gorący dzień" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tuż przed nadejściem kalendarzowego lata do Polski wtargnie upał, jednak spokojnie na pewno nie będzie. W wielu miejscach zagrzmi i mocniej popada.

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Pogoda, jakiej wcześniej nie było. Zrobi się naprawdę gorąco

Rozpoczyna się pierwsza w tym roku fala upałów w naszym kraju. Gorąco będzie nie tylko w piątek, lecz również przez cały weekend. Teraz upał ograniczy się do zachodniej części kraju i tam z tego powodu obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Gorąco na południowym zachodzie zrobiło się już w czwartek: w Legnicy zanotowano 28,3 st. C. Tym razem może być zdecydowanie więcej, i to nie tylko w tym mieście.

Z powodu spodziewanych upałów obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia na terenach województw:

  • lubuskiego;
  • południowo-zachodnich krańcach zachodniopomorskiego;
  • większości dolnośląskiego;
  • centralnej, południowej i zachodniej części wielkopolskiego;
  • większości opolskiego (bez powiatów na północnym wschodzie);
  • wschodnich powiatach śląskiego.

Oprócz tego na południowych krańcach Dolnego Śląska obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu.

W ciągu dnia w zachodniej Polsce spodziewany jest upał do około 32 stopni Celsjusza, choć niewykluczone, że lokalnie może być nawet nieco więcej. W centrum będzie bardzo ciepło, czyli około 26 stopni. Nawet nad samym morzem, czyli zwykle jednym z najchłodniejszych rejonów, w piątek nie będzie mniej niż 22 st. C.

Mapa anomalii temperatury w Polsce i krajach sąsiednich z wyraźną przewagą obszarów o podwyższonej temperaturze, szczególnie na południu i zachodzie kraju, z intensywnymi odcieniami czerwieni i czerni wskazującymi największe odchylenia od normy.
Upał w piątek dotknie zachodnie i południowo-zachodnie rejony Polski - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Upał nie będzie jedynym nieprzyjemnym zjawiskiem, z którym w piątek będą się zmagać mieszkańcy zachodniej Polski. W tej samej części kraju trzeba też będzie uważać na burze z intensywniejszymi opadami.

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Jakub Wojciechowski

Burze tam, gdzie upał. Na szczęście nie będą zbyt silne

Piątek przeważnie będzie pogodny i spokojny, ale nie dotyczy to zachodnich rejonów Polski. Tam z czasem zacznie się chmurzyć i lokalnie zaczną rozwijać się burze. Mogą one przynieść deszcze z sumą opadów na poziomie 10, lokalnie około 15 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może też dochodzić do gradobicia.

W czasie burz zanotujemy porywy wiatru dochodzące do 60 km/h.

Mapa Polski z zaznaczonym na żółto i niebiesko-paskowanym tle zachodnim regionem kraju, gdzie prognozowane są burze o różnym natężeniu, silny deszcz i porywy wiatru według legendy po prawej stronie.
Burze z nieco intensywniejszymi opadami deszczu wystąpią w piątek na zachozdzieIMGWmateriał zewnętrzny

Z podobną mieszanką upałów i burz będziemy mieli do czynienia przez cały weekend. Fala upałów z czasem jeszcze zyska na mocy i miejscami można się spodziewać do 35 stopni Celsjusza.

Jednocześnie nadejdą silniejsze burze z ulewami i wichurami.

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