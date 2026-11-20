W skrócie Na weekend IMGW prognozuje znaczne ochłodzenie, w większości kraju temperatury nie przekroczą 5 stopni Celsjusza w ciągu dnia.

Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu, które pojawią się nie tylko w górach, ale także na nizinach, w tym na północy Polski.

Przez cały weekend na Wybrzeżu spodziewane są lokalne burze oraz silniejsze porywy wiatru, które mogą osiągać do 55-60 km/h.

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Fala chłodu w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin stopniowo zakryje coraz większy obszar naszego kraju. W piątek dość ciepło będzie jeszcze na północnym wschodzie, gdzie zanotujemy do 11 st. C, za to już dzień później temperatury wszędzie będą jednocyfrowe - wskazują wyliczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda na weekend przyniesie zimę. Ochłodzenie i śnieg

W weekend nad Bałtykiem utrzyma się niż, za sprawą którego napłynie do nas chłodne powietrze polarne morskie. Wtedy według synoptyków IMGW "czeka nas pogoda późnojesienna z pierwszymi akcentami zimy. Nie zabraknie chmur i opadów" - czytamy w prognozie na sobotę i niedzielę.

Przez cały weekend nad morzem trzeba się liczyć z lokalnymi burzami. Nie będzie to jednak jedyne wyzwanie pogodowe. Niemal wszędzie będzie pochmurnie, z opadami deszczu, ale też miejscami wymieszanego ze śniegiem oraz samego śniegu.

Tak będzie już nie tylko w górach i na przylegających do nich obszarach, ale też na nizinach, w tym na północy.

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W sobotę opady śniegu lokalnie będą na tyle silne, że mogą sięgną około 5 centymetrów - nie tylko wysoko w Tatrach, ale też na niżej położonych terenach. Deszcz wymieszany ze śniegiem w wielu miejscach popada również w niedzielę.

Mieszane opady deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu, będą nam towarzyszyć przez cały weekend oraz przez kolejne dni WXCharts materiał zewnętrzny

Zrobi się zimno - w przeciwieństwie do wcześniejszych dni po wschodzie słońca będzie już najwyżej kilka stopni ciepła, przeważnie od 1-2 do 5 stopni Celsjusza, zarówno w sobotę, jak i niedzielę.

Koniec tygodnia przyniesie znaczne ochłodzenie, które utrzyma się, a nawet pogłębi w kolejnych dniach WXCharts materiał zewnętrzny

Na Wybrzeżu w weekend oprócz burz należy jeszcze uważać na mocniejsze porywy wiatru, dochodzące do 55-60 km/h. W reszcie kraju (nie licząc szczytów Tatr i Sudetów) podmuchy powinny być słabsze.

Weekendowe ochłodzenie będzie początkiem większej zmiany w Polsce. Wraz ze zbliżającym się końcem miesiąca jesień będzie coraz słabsza, a zbliżająca się zima mocniej odczuwalna.

Po weekendzie jeszcze zimniej. Przymrozki się nasilą

Kolejne dni będą wyglądać podobnie do siebie. Wygląda na to, że przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Biało może być między innymi na północy, wschodzie i miejscami w centrum.

Ochłodzenie w weekend może mieć kontynuację. Z czasem mroźnie może być również w ciągu dnia IMGW materiał zewnętrzny

Będzie coraz zimniej: w poniedziałek od 1 do 4 stopni, a na terenach podgórskich w okolicach zera lub do -2 st. C w ciągu dnia. Kolejne noce będą mroźne, z temperaturami spadającymi miejscami do -4, a nawet do około -7 stopni na terenach pogórskich.

W skrajnych przypadkach trzeba się liczyć z nawet dwucyfrowym mrozem w okolicach górskich kotlin.

Mróz w nocy stanie się coraz bardziej dojmujący, szczególnie w przyszłym tygodniu IMGW materiał zewnętrzny

Może się zdarzyć, że jeszcze przed końcem listopada mroźnie będzie w ciągu dnia na północnym wschodzie oraz na wschodzie i lokalnie w centrum Polski. Te prognozy wymagają jednak jeszcze potwierdzenia w najbliższych dniach.

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