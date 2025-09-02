Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w samym centrum Warszawy. Jeden z jadących na hulajnodze elektrycznej nastolatków miał wówczas wjechać na chodnik na Krakowskim Przedmieściu i uderzyć w wózek z małym dzieckiem, któremu towarzyszyły dwie kobiety - matka i babcia.

Jedna z uczestniczek zdarzenia przekazała w rozmowie z portalem Miejski Reporter, że gdy chłopak usłyszał, iż zawiadomiona zostanie policja, wyciągnął gaz pieprzowy i go rozpylił, po czym uciekł.

Wjechał w wózek i rozpylił gaz. Policja szuka nastolatka

Fakt zaistnienia takiego zdarzenia potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. - Policja jeszcze tego samego dnia interweniowała na miejscu, wykonując szereg czynności. Następnego dnia oficjalne zawiadomienie na komisariacie złożyły dwie kobiety - przekazał.

W sprawie zawiadomiona została prokuratura, a także zabezpieczono monitoring i nagrania, pojawiające się w przestrzeni publicznej. Wszczęto postępowanie w kierunku art. 160 Kodeksu karnego, czyli narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Groźne zdarzenie w centrum Warszawy. Policja publikuje wizerunek poszukiwanego

We wtorek na stronie internetowej policji pojawił się komunikat, w którym mundurowi opublikowali wizerunek poszukiwanego i zaapelowali do wszystkich rozpoznających chłopaka o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

"Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 723 75 82, 47 723 91 76 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PZ-4584/25. Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl" - podano.

