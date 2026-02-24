Wizyta w urzędzie bez kolejki? Dzięki temu załatwisz sprawy w ZUS od ręki
W 2026 roku wizyta w ZUS nie musi wiązać się z długim oczekiwaniem w kolejkach i koniecznością przeznaczenia całego dnia na załatwienie spraw urzędowych. Zakład oferuje rozwiązanie, które znacząco ułatwia klientom kontakt z doradcami. Dzięki wcześniejszej rezerwacji można zapomnieć o kolejkach. Wyjaśniamy, jak dokładnie to zrobić.
Spis treści:
- Co daje rezerwacja wizyty w ZUS?
- Jak zarezerwować wizytę w ZUS?
- Rezerwacja wizyty w ZUS nie jest obowiązkowa
System rezerwacji wizyt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych funkcjonuje już od ponad dekady. Od stycznia 2026 roku ZUS rozszerza tę usługę o kolejne placówki, co pozwala na wygodny kontakt z urzędem i umówienie spotkania w dogodnym terminie. Jak zarezerwować wizytę w ZUS?
Co daje rezerwacja wizyty w ZUS?
Wcześniejsze umówienie terminu spotkania w ZUS pozwala znacząco oszczędzić czas. Ponadto umożliwia wybór dogodnej daty oraz godziny wizyty. Zakład udostępnia także informacje o przewidywanym czasie trwania konsultacji, co ułatwia zaplanowanie dnia.
Dodatkowo po zarezerwowaniu wizyty otrzymuje się potwierdzenie, na którym wyszczególniony jest termin oraz urząd, w którym ma się odbyć spotkanie. Podczas rezerwacji należy również wskazać sprawę, jaką chce się poruszyć na spotkaniu.
Jak podkreśla ZUS rozwiązanie to spotkało się z pozytywnym odbiorem - program pilotażowy pokazał, że klienci docenili wygodę oraz brak kolejek. W urzędach mieszczących się w takich miastach jak Poznań czy Wałbrzych, obecnie ponad 90 proc. osób decyduje się na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty.
Jak zarezerwować wizytę w ZUS?
Osoby chcące złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mają do dyspozycji kilka kanałów komunikacji, które pozwalają na sprawne umówienie spotkania z doradcą. Wizytę można odbyć zarówno stacjonarnie, jak i zdecydować się na konsultacje online.
Wizyta stacjonarna w placówce ZUS
Spotkanie w wybranym urzędzie można zarezerwować na kilka sposobów w tym przez:
- Portal eZUS - rezerwacja jest dostępna po zalogowaniu do profilu użytkownika. System jest intuicyjny i pozwala na samodzielnie wybranie dogodnego terminu.
- Telefonicznie - można zadzwonić bezpośrednio do najbliższego oddziału ZUS. Numery telefonów poszczególnych placówek dostępne są na stronie internetowej urzędu (www.zus.pl).
- Osobiście w placówce - warto również wyznaczyć kolejny termin wizyty, podczas pobytu w urzędzie. Można to zrobić na stanowisku Informacji ogólnej, Dziennika podawczego lub korzystając z dostępnych dla klientów stanowisk komputerowych.
E-wizyta (konsultacja online)
Dla osób preferujących kontakt zdalny ZUS udostępnia e-wizyty, czyli wideorozmowy z doradcą. Pozwala ona na załatwienie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Na e-wizytę można umówić się poprzez:
- stronę internetową ZUS (zakładka dotycząca e-wizyt);
- aplikację mobilną mZUS;
- aplikację mObywatel.
Wcześniejsza rezerwacja wizyty pozwala na uniknięcie oczekiwania w kolejce i gwarantuje obsługę o wybranej godzinie. Co ważne, na umówioną wizytę należy zabrać dokument tożsamości.
Rezerwacja wizyty w ZUS nie jest obowiązkowa
W placówkach ZUS można skorzystać z pomocy doradców również bez wcześniejszego umówienia wizyty. Rezerwacja nie jest obowiązkowa, jednakże pozwala uniknąć stania w kolejkach.
Osoby, które nie były umówione również będą obsługiwane i uzyskają pomoc, niemniej czas oczekiwana będzie zależy od dostępności doradców.