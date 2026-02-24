Spis treści: Co daje rezerwacja wizyty w ZUS? Jak zarezerwować wizytę w ZUS? Rezerwacja wizyty w ZUS nie jest obowiązkowa

System rezerwacji wizyt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych funkcjonuje już od ponad dekady. Od stycznia 2026 roku ZUS rozszerza tę usługę o kolejne placówki, co pozwala na wygodny kontakt z urzędem i umówienie spotkania w dogodnym terminie. Jak zarezerwować wizytę w ZUS?

Co daje rezerwacja wizyty w ZUS?

Wcześniejsze umówienie terminu spotkania w ZUS pozwala znacząco oszczędzić czas. Ponadto umożliwia wybór dogodnej daty oraz godziny wizyty. Zakład udostępnia także informacje o przewidywanym czasie trwania konsultacji, co ułatwia zaplanowanie dnia.

Dodatkowo po zarezerwowaniu wizyty otrzymuje się potwierdzenie, na którym wyszczególniony jest termin oraz urząd, w którym ma się odbyć spotkanie. Podczas rezerwacji należy również wskazać sprawę, jaką chce się poruszyć na spotkaniu.

Jak podkreśla ZUS rozwiązanie to spotkało się z pozytywnym odbiorem - program pilotażowy pokazał, że klienci docenili wygodę oraz brak kolejek. W urzędach mieszczących się w takich miastach jak Poznań czy Wałbrzych, obecnie ponad 90 proc. osób decyduje się na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty.

Jak zarezerwować wizytę w ZUS?

Osoby chcące złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mają do dyspozycji kilka kanałów komunikacji, które pozwalają na sprawne umówienie spotkania z doradcą. Wizytę można odbyć zarówno stacjonarnie, jak i zdecydować się na konsultacje online.

Wizyta stacjonarna w placówce ZUS

Spotkanie w wybranym urzędzie można zarezerwować na kilka sposobów w tym przez:

Portal eZUS - rezerwacja jest dostępna po zalogowaniu do profilu użytkownika. System jest intuicyjny i pozwala na samodzielnie wybranie dogodnego terminu.

Telefonicznie - można zadzwonić bezpośrednio do najbliższego oddziału ZUS. Numery telefonów poszczególnych placówek dostępne są na stronie internetowej urzędu (www.zus.pl).

Osobiście w placówce - warto również wyznaczyć kolejny termin wizyty, podczas pobytu w urzędzie. Można to zrobić na stanowisku Informacji ogólnej, Dziennika podawczego lub korzystając z dostępnych dla klientów stanowisk komputerowych.

E-wizyta (konsultacja online)

Dla osób preferujących kontakt zdalny ZUS udostępnia e-wizyty, czyli wideorozmowy z doradcą. Pozwala ona na załatwienie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Na e-wizytę można umówić się poprzez:

stronę internetową ZUS (zakładka dotycząca e-wizyt);

aplikację mobilną mZUS;

aplikację mObywatel.

Wcześniejsza rezerwacja wizyty pozwala na uniknięcie oczekiwania w kolejce i gwarantuje obsługę o wybranej godzinie. Co ważne, na umówioną wizytę należy zabrać dokument tożsamości.

Rezerwacja wizyty w ZUS nie jest obowiązkowa

W placówkach ZUS można skorzystać z pomocy doradców również bez wcześniejszego umówienia wizyty. Rezerwacja nie jest obowiązkowa, jednakże pozwala uniknąć stania w kolejkach.

Osoby, które nie były umówione również będą obsługiwane i uzyskają pomoc, niemniej czas oczekiwana będzie zależy od dostępności doradców.

