W skrócie Mimo wspólnego udziału premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego w krakowskim Marszu Ciszy, do rozmowy w cztery oczy między politykami nie doszło.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że strona rządowa oczekuje na sygnał od prezydenta w sprawie spotkania. Obecnie nie jest ono zaplanowane.

Premier zaproponował bezpośrednią rozmowę już po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego 3 listopada, lecz prezydent i jego kancelaria postawili warunki wstępne.

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Prezydent i premier uczestniczyli w poniedziałek w Krakowie w Marszu Ciszy, który przeszedł ulicami miasta dla upamiętnienia osób, które zginęły w sobotnim ataku i dla wyrażenia solidarności z ofiarami, poszkodowanymi oraz ich bliskimi.

Rzecznik rządu został zapytany we wtorek w radiu TOK FM, czy przy okazji wizyty w Krakowie doszło do rozmowy Karola Nawrockiego i Donalda Tuska.

- Wczoraj obaj panowie oczywiście brali udział wspólnie w tych uroczystościach, w tym Marszu, ale do takiej dłuższej rozmowy nie doszło - powiedział Szłapka.

Dodał, że "nie było okazji" do rozmowy w cztery oczy, ale "nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka rozmowa mogła się oczywiście odbyć".

Spotkanie Donald Tusk-Karol Nawrocki. Rzecznik rządu: Czekamy na sygnał prezydenta

Dopytywany, czy do rozmowy może dość jeszcze w tym tygodniu, rzecznik rządu stwierdził, że "czekają teraz na sygnał ze strony pana prezydenta", a na razie "taka rozmowa nie jest zaplanowana".

Rzecznik rządu przypomniał, że premier zaproponował rozmowę bezpośrednio po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się 3 listopada. Szłapka dodał zarazem, że aby można było porozmawiać o "najważniejszych sprawach, trudno, żeby tworzyć warunki wstępne".

Po ubiegłotygodniowym posiedzeniu RBN premier poinformował, że zaoferował prezydentowi spotkanie w cztery oczy, by zastanowić się, jak trwale obniżyć napięcie w kraju. Prezydent podczas części jawnej RBN ocenił, że w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym doszło do poważnego kryzysu konstytucyjnego.

6 listopada szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki napisał na platformie X, że rozmawiał o spotkaniu Nawrockiego i Tuska z szefem KPRP Janem Grabcem i ponowił "stanowisko Prezydenta RP, przedstawione podczas RBN", to jest "wychodzą z terenu TK kordony Policji, wchodzą do TK legalni sędziowie".

Tego samego dnia Grabiec powiedział, że Bogucki "mówił o jakichś warunkach wstępnych, które powinny być spełnione" i że nie jest to odpowiednia postawa, bo "prezydent Polski z premierem powinni być w stanie rozmawiać bez stawiania wstępnych warunków".

Z kolei szef KPRP stwierdził we wtorek w Polsat News, że inicjatywa w sprawie spotkania "jest po stronie rządu i głównie pana premiera Tuska".

- To nie jest jakiś szczególny warunek.(...) Czy pan prezydent ma rozmawiać, w sytuacji, w której z jednej strony Trybunał Konstytucyjny jest w jakiejś mierze zajęty także przez Policję (…), a z drugiej strony legalnie wybrani sędziowie nie mogą wejść do Trybunału? - mówił Zbigniew Bogucki. - To nie jest sytuacja normalna - dodał.

Spór ws. TK. Adam Szłapka o "resecie": Można rozmawiać, ale nie kwestionować

Szłapka został też zapytany we wtorek, czy premier byłby w stanie przychylić się do pomysłu wicepremiera, lidera PSL i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza zmiany w konstytucji i dokonania "resetu" ws. TK. Przedstawiony w zeszłym tygodniu projekt zakładał m.in. wygaszenie kadencji obecnych sędziów i wybranie nowych przez Zgromadzenie Narodowe.

- Punktem wyjścia jest to, że są legalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy rozpoczęli prace (...) i Trybunał zaczyna normalnie działać - powiedział Szłapka. W sprawie zaś samych rozważań o pomyśle PSL odparł, że "można na ten temat rozmawiać", natomiast nie tak, żeby "w jakikolwiek sposób kwestionować tę sytuację, z jaką mamy teraz do czynienia".

- Zgodnie z konstytucją zostali wybrani sędziowie, oni są sędziami i to jest fakt. Takie mamy w Polsce przepisy i chyba tyle w tym temacie - powiedział rzecznik rządu.



