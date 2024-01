Wizyta "odwołana w ostatniej chwili". Prezydent ponownie zaprasza ministrów

Informację o kolejnym zaproszeniu do Pałacu Prezydenckiego przekazał prezydencki minister Wojciech Kolarski.

- Andrzej Duda za pośrednictwem szefowej kancelarii skierował zaproszenia do ministrów na wtorek na godzinę 9, by powołać ich w skład Rady Dialogu Społecznego - poinformował Kolarski w Radiu Plus.

Rada Dialogu Społecznego. "To bardzo dobry termin"

Urzędnik nawiązał do sytuacji z czwartku, kiedy ministrowie rządu Donalda Tuska odwołali swoją obecność na spotkaniu w związku nominacjami do RDS. Kolarski zaznaczył, że "to niebezpieczny znak, że Platforma Obywatelska chce zniszczyć również tę instytucję".

- Rada Dialogu Społecznego to jest jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 roku - przekazał prezydencki minister. - Ważne sprawy społeczne są rozstrzygane w drodze dialogu - dodał.

Kolarski poinformował, że nie ma wiedzy, czy była odpowiedź ze strony ministrów. - We wtorek o godz. 11 jest posiedzenie Rady Ministrów, więc godz. 9 to bardzo dobry termin - podkreślił.

- Poprzedni został ustalony wspólnie ze stroną rządową, a 10 ministrów potwierdziło swój udział, a potem w przeddzień wieczorem szef KPRM Jan Grabiec wszystko odwołał. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i RDS będzie mogła dalej pracować tak, jak to miało miejsce w ostatnich latach - powiedział prezydencki minister.

Rada Dialogu Społecznego. Ministrowie odwołali swój udział w uroczystości

Jak przekazała w czwartek Kancelaria Prezydenta, ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w uroczystości nominacji do RDS. Wskazano przy tym, że dziesięciu ministrów wcześniej dodatkowo potwierdziło swoją obecność. "W związku z tym dzisiejsza uroczystość się nie odbędzie" - powiadomiono.

"Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców oraz rządu w ważnych sprawach dotyczących w szczególności poziomu życia Polaków, rynku pracy, rozwoju gospodarczego" - przekazano w oświadczeniu.

"Z apelem o pilne powołanie przedstawicieli rządu w Radzie zwróciło się do prezydenta, jako patrona dialogu społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych" - podkreślono. "W związku z nieobecnością przedstawicieli rządu Donalda Tuska Rada nie może podjąć pracy" - napisano w oświadczeniu.

Jak poinformowano, nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. "Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS" - dodano.

Kancelaria Andrzeja Dudy podkreśliła, że " to wieloletnia tradycja i podkreślenie, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 roku. O to, by mógł być prowadzony, walczył wielki ruch Solidarności" - dodano.

"Prezydent Andrzej Duda, co wielokrotnie podkreślał, jest zawsze gotowy do współpracy w najważniejszych dla Polaków sprawach. Liczy, że uroczystość odbędzie się w najbliższym możliwym terminie" - ogłoszono.

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie wskazano również, że prezydent ma nadzieję, że takie działanie rządu nie jest próbą "celowego zniszczenia prawnej instytucji dialogu społecznego". "Jak miało to miejsce w przypadku Komisji Trójstronnej w okresie poprzednich rządów premiera Donalda Tuska" - dodano.

***

