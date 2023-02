Wizyta Joe Bidena w Polsce. Podano datę

Wcześniejsze doniesienia o wizycie Joe Bidena w Polsce

Pod koniec stycznia prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas rozmowy z dziennikarzami zapowiedział, że planuje przylecieć do Polski. - Polecę do Polski, ale nie wiem jeszcze kiedy - mówił Biden, odpowiadając na pytanie dziennikarza Polskiego Radia.

Przed zapowiedzią Bidena media informowały, że amerykański prezydent odwiedzi Europę w lutym. Miesiąc ten nie byłby przypadkowy, ponieważ to właśnie wtedy przypada rocznica rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Z kolei rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby odmówił w tamtym czasie potwierdzenia, że Joe Biden wybiera się z wizytą do Polski. - Nie mam do ogłoszenia żadnych planów podróży, ani do Europy, ani gdziekolwiek indziej - mówił Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej.