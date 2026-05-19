Wiza Ziobry, Tusk dał polecenia ministrom. "Podejmiemy wszystkie działania"

Temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych był ostatnim podjętym przez Donalda Tuska w przemówieniu poprzedzającym kolejne posiedzenie Rady Ministrów.

Jak przyznał premier, relacje z USA obecnie to nie tylko kwestia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale także "bulwersująca sprawa, jaką jest udzielenie wizy i zgody na pobyt, ściganemu przez państwo polskie Zbigniewowi Ziobrze".

- Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, jak i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji i mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także opinii publicznej - stwierdził Tusk, podkreślając, że jest to szczególnie ważne ze względu na powagę zarzutów, które wiszą nad byłym szefem resortu sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro w USA. Premier o ekstradycji, wspomniał Edwarda Mazura

Donald Tusk przypomniał, że w najnowszej historii relacji Polska - USA "nigdy nie było łatwe" doprowadzanie do ekstradycji. - Pamiętacie historię Edwarda Mazura, nigdy nie został wydany polskim władzom, a ciążyły na nim poważne zarzuty m.in. zabójstwa Marka Papały, szefa policji - wspomniał szef rządu.

- Zdaję sobie sprawę, że to nie jest prosta sprawa, ale podejmiemy wszystkie działania, tak żeby przynajmniej nikt nie miał pretekstu i powiedział, że nie wiedział o co chodzi, z kim mamy do czynienia - podkreślił.

Zdaniem szefa rządu "najbardziej spektakularnym faktem" w kwestii potencjalnej odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry jest "wykorzystanie pieniędzy, które miały pomagać ofiarom przestępstw na system Pegasus, który miał służyć m.in. podsłuchiwaniu i inwigilacji opozycji w Polsce".

- Jestem przekonany, że jeśli dotrzemy z pełną informacją dotyczącą zarzutów, które ciążą na Ziobrze, być może kwestia przyszłej ekstradycji (…) zakończy się sukcesem - podsumował.

