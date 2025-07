Wipler odniósł się do niekorzystnych dla rządzących wyników sondaży oraz możliwej utraty koalicjantów przez KO.

Przemysław Wipler pytany był we wtorek w Radiu Zet, czy wyobraża sobie współrządzenie Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej.

- Tak - odparł krótko, aczkolwiek wymownie poseł, sugerując jednak, że Konfederacja najchętniej samodzielnie objęłaby rządy w kraju. - Wymarzony scenariusz to bez jakiegokolwiek koalicjanta - podkreślił.

- Zależy od tego, jak się innych głosy rozłożą i kto nie wejdzie. W chwili obecnej wygląda na to, że cztery środowiska parlamentarne mają dużą szansę nie wejść do Sejmu: obie Lewice, PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni - ocenił Wipler, odnosząc się do możliwych powyborczych rozwiązań.