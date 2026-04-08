W skrócie Przemysław Wipler zaprzeczył, jakoby działalność Fundacji Dobry Rząd miała związek z prezydenckim wetem ustawy o kryptoaktywach, i zażądał przeprosin od premiera Donalda Tuska pod groźbą złożenia zawiadomienia do prokuratury.

Wipler oświadczył, że Fundacja Dobry Rząd finansowana jest wyłącznie przez prywatnych darczyńców i firmy, a jej działania nie miały związku z procesem legislacyjnym dotyczącym ustawy o kryptowalutach.

Premier Donald Tusk poinformował o powiązaniach Fundacji Dobry Rząd z giełdą kryptowalut Zondacrypto oraz przekazał szczegóły dotyczące przelewów na rzecz fundacji i sponsoringu wydarzenia CPAC przez Zondacrypto.

"Sugestie formułowane przez Donalda Tuska, jakoby działalność Fundacji Dobry Rząd miała związek z prezydenckim wetem rządowej ustawy o kryptoaktywach, są absurdalne i stanowią insynuację naruszającą moje dobre imię. Nie prowadziłem jakichkolwiek rozmów dotyczących tej ustawy z jakimikolwiek przedstawicielami Kancelarii Prezydenta" - napisał w oświadczeniu Wipler. Jego treść opublikował na platformie X.

"Co więcej, nie brałem też żadnego udziału w pracach nad poselskim projektem ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA, regulujące rynek kryptowalut" - dodał.

Wipler żąda przeprosin od Tuska. "W przeciwnym razie złożę zawiadomienie do prokuratury"

Poseł Konfederacji poinformował, że w związku z tym oczekuje przeprosin od premiera do północy. "W przeciwnym razie złożę zawiadomienie do prokuratury w zakresie pomówienia, którego się dopuścił, a także przekroczenia przez niego uprawnień, polegającego na publicznym posługiwaniu się informacjami gromadzonymi przez ABW" - napisał.

Wipler zaznaczył również, że będzie domagał się "na piśmie informacji dotyczącej podstawy prawnej działań inwigilacyjnych prowadzonych wobec instytucji powiązanych z polityczną opozycją, a także podstawy prawnej upublicznienia przez Donalda Tuska informacji zbieranych przez służby specjalne".

"W polityce Twoi wrogowie świadczą o Tobie. Donald Tusk przesadził, złamał prawo i zapłaci za to" - napisał parlamentarzysta.

Tusk wspomniał o Wiplerze. Poseł Konfederacji odpowiada

Przemysław Wipler stwierdził w oświadczeniu, że fundacja Dobry Rząd finansowana jest legalnie i wyłącznie ze środków pochodzących od prywatnych darczyńców i firm. Jedną z nich jest firma Expofer Servis House. "Usługi świadczone przez Fundację na rzecz tej spółki ograniczały się do prowadzenia prac analitycznych i nie miały najmniejszego związku z toczącym się procesem legislacyjnym" - zaznaczył poseł Konfederacji.

Jednocześnie Wipler określił rządowy projekt o kryptowalutach jako "fatalny i najbardziej rygorystyczny w całej Unii Europejskiej". Według niego ustawa ta, nawet gdyby obowiązywała, to nie zaszkodziłaby działalności giełdy Zondacrypto, bowiem firma jest zarejestrowana w Estonii i nadzorowana przez tamtejszego regulatora.

"Przyjęcie lub odrzucenie ustawy przez Sejm RP nie wypływa w żaden sposób na działalność Zondy" - napisał.

Premier Tusk apeluje w sprawie ustawy o kryptowalutach. "Odrzućmy weto"

Słowa dotyczące Fundacji Dobry Rząd padły przed środowym posiedzeniem rządu. Premier poinformował o rzekomych powiązaniach fundacji z giełdą kryptowalut Zondacrypto, z której w ostatnim czasie miały zniknąć bitcoiny. W związku z tym użytkownicy mają problemy z wypłatą swoich środków.

- Miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tys. złotych wpłacono fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Inna spółka związana z Zondacrypto i panem Kralem Expofer Servis House zrealizowała transakcje na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera. Przelała 70 tys. euro - powiedział Donald Tusk.

- Zondacrypto była także głównym sponsorem imprezy prawicowych działaczy CPAC w trakcie kampanii prezydenckiej. Najważniejszymi uczestnikami tej imprezy byli prezydenci Duda i Nawrocki - dodał szef rządu.

Premier określił sytuację jako "kryptoaferę PiS-u, Konfederacji i niestety środowiska prezydenta". - Dlaczego nie są w stanie, teraz kiedy chyba wszystko jest jasne, zapewnić nas, że przy głosowaniu nad wetem zachowają się tak jak powinni? - pytał Tusk.

