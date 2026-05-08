Wiosna zaczyna słabnąć. Wyraźnie odczujemy to w weekend
Sadownicy w weekend nie zasną. Zagrożenie przymrozkami jest realne, a synoptycy prognozują z tego powodu wydanie ostrzeżeń dla trzech województw. Miejscami przy samym gruncie mogą być cztery stopnie mrozu. Możliwe, że sytuacja pogodowa zacznie się poprawiać w niedzielę.
W skrócie
- Przymrozki mogą dać się we znaki sadownikom w weekend.
- Pochmurna pogoda i ochłodzenie utrzymają się w sobotę: miejscami nie będzie więcej niż 10 stopni.
- Synoptycy spodziewają się w nocy nawet do -4 stopni przy gruncie. Możliwe będą ostrzeżenia na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii i Mazurach.
Piątek jest pochmurny w praktycznie całym kraju, a na wschodzie jednostajnie pada deszcz. Wciąż na południu mogą się rozwinąć pojedyncze burze. W weekend na większą poprawę nie mamy co liczyć, choć pod sam koniec tygodnia aura powinna złagodnieć - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardziej wymagającym z weekendowych dni będzie sobota.
Pogoda nie poprawi się znacząco. Wciąż będzie mokro
W sobotę nad większością kraju w dalszym ciągu będą się utrzymywać ciemne chmury, z których miejscami spadnie słaby deszcz. Zrobi się spokojniej niż w ostatnich dniach: w weekend synoptycy nie prognozują burz.
Warto wyjąć z szafy cieplejsze ubrania, ponieważ czeka nas pewno ochłodzenie. W sobotę na północnym wschodzie oraz nad morzem nie będzie więcej niż 9-10 stopni, a w centrum możemy liczyć maksymalnie na 15.
Najcieplej będzie na południu, jednak nawet tam słupki na termometrach nie osiągną poziomu 20 stopni, zatrzymując się w okolicach 18-19 st. C. Jeszcze zimniej zrobi się w nocy.
Nawet cztery stopnie mrozu przy gruncie. Potem wyraźna zmiana
Wiele wskazuje na to, że weekendowa noc dla wielu sadowników może być nieprzespana. Wszystko z powodu przymrozków, które wrócą do naszego kraju.
Na Kaszubach może być -1 st. C, a w wielu innych miejscach na północy, zachodzie i w centrum przy gruncie może być od -4 do -1 stopnia.
Synoptycy IMGW na sobotę prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia z powodu przymrozków dla województw:
- pomorskiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- warmińsko-mazurskiego.
Po wschodzie słońca temperatury szybko wzrosną do nieco wyższych poziomów niż w sobotę. Na północnym wschodzie oraz nad morzem będzie do 11-12 st. C, a w centrum około 18 stopni.
Tym razem będą rejony, w których zanotujemy ponad 20 stopni - tak będzie na zachodzie i południu, gdzie możliwe będzie 21-22 st. C.
W wielu miejscach się rozpogodzi, choć na północnym wschodzie dalej utrzyma się spore zachmurzenie i tam może przelotnie popadać.
Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany.
