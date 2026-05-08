W skrócie Przymrozki mogą dać się we znaki sadownikom w weekend.

Pochmurna pogoda i ochłodzenie utrzymają się w sobotę: miejscami nie będzie więcej niż 10 stopni.

Synoptycy spodziewają się w nocy nawet do -4 stopni przy gruncie. Możliwe będą ostrzeżenia na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii i Mazurach.

Piątek jest pochmurny w praktycznie całym kraju, a na wschodzie jednostajnie pada deszcz. Wciąż na południu mogą się rozwinąć pojedyncze burze. W weekend na większą poprawę nie mamy co liczyć, choć pod sam koniec tygodnia aura powinna złagodnieć - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardziej wymagającym z weekendowych dni będzie sobota.

Pogoda nie poprawi się znacząco. Wciąż będzie mokro

W sobotę nad większością kraju w dalszym ciągu będą się utrzymywać ciemne chmury, z których miejscami spadnie słaby deszcz. Zrobi się spokojniej niż w ostatnich dniach: w weekend synoptycy nie prognozują burz.

Warto wyjąć z szafy cieplejsze ubrania, ponieważ czeka nas pewno ochłodzenie. W sobotę na północnym wschodzie oraz nad morzem nie będzie więcej niż 9-10 stopni, a w centrum możemy liczyć maksymalnie na 15.

W nocy z soboty na niedzielę na północy trzeba się liczyć z możliwymi przymrozkami WXCharts materiał zewnętrzny

Najcieplej będzie na południu, jednak nawet tam słupki na termometrach nie osiągną poziomu 20 stopni, zatrzymując się w okolicach 18-19 st. C. Jeszcze zimniej zrobi się w nocy.

Nawet cztery stopnie mrozu przy gruncie. Potem wyraźna zmiana

Wiele wskazuje na to, że weekendowa noc dla wielu sadowników może być nieprzespana. Wszystko z powodu przymrozków, które wrócą do naszego kraju.

Na Kaszubach może być -1 st. C, a w wielu innych miejscach na północy, zachodzie i w centrum przy gruncie może być od -4 do -1 stopnia.

Synoptycy IMGW na sobotę prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia z powodu przymrozków dla województw:

pomorskiego ;

kujawsko - pomorskiego ;

warmińsko-mazurskiego.

W weekendową noc w północnej Polsce możliwe będą przymrozki. Miejscami przy gruncie przymrozki mogą sięgać -4 stopni IMGW materiał zewnętrzny

Po wschodzie słońca temperatury szybko wzrosną do nieco wyższych poziomów niż w sobotę. Na północnym wschodzie oraz nad morzem będzie do 11-12 st. C, a w centrum około 18 stopni.

Tym razem będą rejony, w których zanotujemy ponad 20 stopni - tak będzie na zachodzie i południu, gdzie możliwe będzie 21-22 st. C.

Niedziela będzie najprzyjemniejszym dniem weekendu, szczególnie w zachodniej połowie kraju, gdzie powinno być spokojniej WXCharts materiał zewnętrzny

W wielu miejscach się rozpogodzi, choć na północnym wschodzie dalej utrzyma się spore zachmurzenie i tam może przelotnie popadać.

Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany.

