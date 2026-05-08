Wiosna zaczyna słabnąć. Wyraźnie odczujemy to w weekend

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Sadownicy w weekend nie zasną. Zagrożenie przymrozkami jest realne, a synoptycy prognozują z tego powodu wydanie ostrzeżeń dla trzech województw. Miejscami przy samym gruncie mogą być cztery stopnie mrozu. Możliwe, że sytuacja pogodowa zacznie się poprawiać w niedzielę.

Sadownicy walczący z wiosennymi przymrozkami. Według prognoz IMGW mogą się one pojawić w nocy z soboty na niedzielę
Weekend będzie chłodny, zwłaszcza na początku. W nocy do Polski wrócą przymrozki, które szczególnie dotkliwie mogą odczuć sadownicy. Zdjęcie w tle ilustracyjneWładysław Czulak/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Przymrozki mogą dać się we znaki sadownikom w weekend.
  • Pochmurna pogoda i ochłodzenie utrzymają się w sobotę: miejscami nie będzie więcej niż 10 stopni.
  • Synoptycy spodziewają się w nocy nawet do -4 stopni przy gruncie. Możliwe będą ostrzeżenia na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii i Mazurach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Piątek jest pochmurny w praktycznie całym kraju, a na wschodzie jednostajnie pada deszcz. Wciąż na południu mogą się rozwinąć pojedyncze burze. W weekend na większą poprawę nie mamy co liczyć, choć pod sam koniec tygodnia aura powinna złagodnieć - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardziej wymagającym z weekendowych dni będzie sobota.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda nie poprawi się znacząco. Wciąż będzie mokro

W sobotę nad większością kraju w dalszym ciągu będą się utrzymywać ciemne chmury, z których miejscami spadnie słaby deszcz. Zrobi się spokojniej niż w ostatnich dniach: w weekend synoptycy nie prognozują burz.

Warto wyjąć z szafy cieplejsze ubrania, ponieważ czeka nas pewno ochłodzenie. W sobotę na północnym wschodzie oraz nad morzem nie będzie więcej niż 9-10 stopni, a w centrum możemy liczyć maksymalnie na 15.

Mapa anomalii temperatury dla Polski i części Europy Środkowo-Wschodniej, z wyraźnym ochłodzeniem obejmującym wschodnią i centralną Polskę oraz intensywnie fioletowe strefy bardzo niskich temperatur na północnym wschodzie kraju.
W nocy z soboty na niedzielę na północy trzeba się liczyć z możliwymi przymrozkamiWXChartsmateriał zewnętrzny

Najcieplej będzie na południu, jednak nawet tam słupki na termometrach nie osiągną poziomu 20 stopni, zatrzymując się w okolicach 18-19 st. C. Jeszcze zimniej zrobi się w nocy.

Zobacz również:

W czwartek największe zagrożenie pożarami lasów wciąż istnieje na południowym wschodzie. W piątek sytuacja powinna siępoprawić
Polska

Las w ogniu, ale pojawia się nadzieja. Ma związek ze zmianami w pogodzie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Nawet cztery stopnie mrozu przy gruncie. Potem wyraźna zmiana

Wiele wskazuje na to, że weekendowa noc dla wielu sadowników może być nieprzespana. Wszystko z powodu przymrozków, które wrócą do naszego kraju.

Na Kaszubach może być -1 st. C, a w wielu innych miejscach na północy, zachodzie i w centrum przy gruncie może być od -4 do -1 stopnia.

Synoptycy IMGW na sobotę prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia z powodu przymrozków dla województw:

  • pomorskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego.
Mapa Polski z północną częścią kraju oznaczoną na żółto, wskazującą wyróżniony obszar, oraz zaznaczoną datą 'Sobota 09' w legendzie poniżej mapy.
W weekendową noc w północnej Polsce możliwe będą przymrozki. Miejscami przy gruncie przymrozki mogą sięgać -4 stopniIMGWmateriał zewnętrzny

Po wschodzie słońca temperatury szybko wzrosną do nieco wyższych poziomów niż w sobotę. Na północnym wschodzie oraz nad morzem będzie do 11-12 st. C, a w centrum około 18 stopni.

Tym razem będą rejony, w których zanotujemy ponad 20 stopni - tak będzie na zachodzie i południu, gdzie możliwe będzie 21-22 st. C.

Mapa Polski z wyraźnym podziałem na zachodnią część z wyższymi niż zazwyczaj temperaturami powietrza, oznaczoną odcieniami żółci i pomarańczu, oraz wschodnią z wyraźnym ochłodzeniem, widocznym jako niebieskie i granatowe obszary; na mapie widoczne są t...
Niedziela będzie najprzyjemniejszym dniem weekendu, szczególnie w zachodniej połowie kraju, gdzie powinno być spokojniejWXChartsmateriał zewnętrzny

W wielu miejscach się rozpogodzi, choć na północnym wschodzie dalej utrzyma się spore zachmurzenie i tam może przelotnie popadać.

Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Zobacz również:

Ulewy i burze w środę pojawią się w wielu miejscach i potrwają w czwartek. Po stopniowym uspokojeniu w przyszłym tygodniu czeka nas kolejne załamanie pogody
Polska

Wiemy, kiedy nastąpi apogeum burz i ulew. Na jednym dniu się nie skończy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Balczun: Poczta Polska jest w trakcie transformacjiPolsat NewsPolsat News

Najnowsze