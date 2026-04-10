Wiosna wkrótce zdobędzie przewagę nad zimą. Zmiana zacznie się w weekend

Jakub Wojciechowski

Spokojnie za dnia, mroźnie w nocy, do tego lokalnie popada. Weekendowa aura będzie spokojniejsza, choć nie wszędzie będzie sucho. Odczujemy pierwsze oznaki ocieplenia, które z czasem się nasili. O tym, jakiej pogody możemy się spodziewać w sobotę i niedzielę oraz wkrótce potem, opowiedziała rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.

Postępujące ocieplenie w Polsce. W weekend temperatury osiągną do 14 st. C, a najcieplej będzie na zachodzie
Weekend będzie przeważnie pogodny, z postępującym ociepleniem, choć w nocy możliwe będą przymrozki w wielu miejscach

W skrócie

  • W weekend prognozowane jest stopniowe ocieplenie, z podziałem na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschód kraju.
  • Mimo cieplejszych dni powinniśmy się spodziewać nocnych przymrozków w wielu regionach.
  • Po weekendzie zapowiadana jest mocniejsza zmiana pogody i wzrost temperatury nawet do 18 stopni Celsjusza.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Zima jeszcze nie odpuszcza… ale wiosna już blisko!" - przekonują specjaliści Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie pogody na weekend. W najbliższych dniach zrobi się cieplej, a w zmiany nasilą się w przyszłym tygodniu.

Zrobi się cieplej, ale nie od razu. Noce cały czas mroźne

"Weekend przyniesie stopniowe ocieplenie, ale jeszcze z podziałem na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschód" - powiedziała synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW.

Pogoda w pierwszej części weekendu będzie spokojna, z niewielkim zachmurzeniem i przeważnie bez opadów. Gorzej pod tym względem będzie w centrum, na południu i wschodzie, gdzie wystąpią przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, zaś w górach śniegu.

Sobotni poranek na południowym zachodzie może być mglisty. Tam miejscami widzialność może spaść do około 200 metrów.

Temperatury będą nieco wyższe niż w ciągu tygodnia i wyniosą od 6 stopni na południowym wschodzie oraz Wybrzeżu, około 9 w centrum do 14 st. C na zachodzie.

Mapa Polski z widocznymi anomaliami temperatury powietrza, gdzie zachodnia część kraju charakteryzuje się dodatnimi odchyleniami temperatury od normy, zaznaczonymi w odcieniach żółci i pomarańczy, natomiast wschodnia część Polski dominuje w chłodniejsz...
W weekend pogoda podzieli nasz kraj na cieplejszy zachód i wyraźnie chłodniejszy wschód. W nocy wrócą przymrozkiWXChartsmateriał zewnętrzny

Ponieważ Polska cały czas będzie się znajdować pod wpływem wyżu Quirin w nocy wciąż będziemy musieli się liczyć z przymrozkami. W sobotę po zachodzie słońca na Podhalu temperatury mogą spaść do -7 stopni.

Możliwe, że w nocy z soboty na niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW przed przymrozkami mogą zostać wydane na terenie całego kraju.

Zobacz również:

Polska

"Nadchodzi prawdziwa wiosna". Doczekamy się jej po weekendzie

Wyżowa pogoda potrwa również w niedzielę, chociaż wschodnia część kraju wciąż może doświadczać większego zachmurzenia, z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie powinno być sucho i bardziej pogodnie.

Pod koniec tygodnia ciepłe powietrze będzie dalej napływać do Polski i w niedzielę jego zasięg wyraźnie się zwiększy. W wielu miejscach będzie od 9 do około 14 stopni Celsjusza i cały czas najcieplejszy będzie zachód naszego kraju. Możliwe, że lokalnie będzie tam w okolicach 15 stopni.

Mapa anomalii temperatury pokazująca znaczne ocieplenie w zachodniej i centralnej Polsce zaznaczone odcieniami pomarańczowo-czerwonymi, podczas gdy wschodnia część kraju dominuje w chłodniejszych, niebieskich barwach, z czytelnie zaznaczonymi nazwami n...
Druga połowa weekendu będzie dość ciepła, nie tylko na samym zachodzie krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Zarówno w sobotę, jak i niedzielę nie musimy się zbytnio przejmować wiatrem, który przeważnie będzie slaby i umiarkowany. W nocy z kolei znowu wrócą przymrozki, tym razem dochodzące do około -5 stopni.

mapa Polski z prognozowanymi minimalnymi temperaturami wskazującymi wartości od około -2°C do 4°C, z wyraźnym zróżnicowaniem termicznym między rejonami zachodnimi i wschodnimi oraz czytelną legendą kolorystyczną w dolnej części umożliwiającą interpreta...
Weekendowa noc może być mroźna w wielu miejscach. Miejscami przy gruncie może być około -5 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Po weekendzie zimowych zjawisk powinno być mniej, ponieważ "początek przyszłego tygodnia to wyraźna zmiana" - podkreśla Agnieszka Prasek.

Według specjalistki "nadchodzi prawdziwa wiosna". W przyszłym tygodniu "temperatura wzrośnie nawet do około 18 stopni, a wartości mogą być jeszcze wyższe. Noce również będą coraz cieplejsze" - podkreśla rzecznik IMGW.

Zobacz również:

Polska

-----

Ślubowanie sędziów TK. Kierwiński ostro: Kim jest Bogucki?Polsat News

Najnowsze