Wiosna rozpycha się w Polsce, ale pogoda nie zachwyci. IMGW ostrzega
Nie ma sensu wychodzić z domu bez parasola. Może się przydać w wielu regionach kraju ponieważ w ciągu dnia będą nam towarzyszyć nieprzyjemne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu. Zima schroniła się w górach i tam miejscami przyniesie nawet kilkanaście centymetrów białego puchu. Wciąż będzie jednak ciepło, jak na tę porę roku, zwłaszcza na zachodzie i południu. Ochłodzi się po zmroku i wówczas zagrożeniem na drogach i chodnikach może się okazać oblodzenie.
Wysokie temperatury towarzyszą nam od samego rana. O godz. 8:00 nie było już miejsc z ujemnymi temperaturami. Najchłodniej było w Elblągu, gdzie zanotowano zero stopni, a najcieplej w Raciborzu, z temperaturą na poziomie 5,6 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mimo wszystko aura w ciągu dnia nie zachwyci.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
Pochmurna wersja przedwiośnia. W górach więcej bieli
Będzie pochmurnie, choć miejscami na zachodzie, południu oraz nad morzem pojawią się większe przejaśnienia. W wielu rejonach przelotnie popada deszcz. Sucho może być praktycznie tylko lokalnie na północnym zachodzie - w pozostałych regionach przyda się parasol.
Na północnym wschodzie i na terenach podgórskich popada również deszcz ze śniegiem, a lokalnie na północnym wschodzie oraz w górach sam śnieg.
Na wyżej położonych terenach Śląska, Małopolski i Podkarpacia śnieg może sypnąć najmocniej i jego pokrywa może się tam zwiększyć o 2 do 8 cm. Na szczytach Beskidów i Bieszczad synoptycy spodziewają się opadów sięgających 10-12 cm, a wysoko w Tatrach nawet do 15 cm świeżego śniegu.
"Po południu na północnym wschodzie oraz miejscami na południowym wschodzie temperatura powietrza spadać będzie poniżej zera stopni Celsjusza, na skutek czego nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie" - czytamy w prognozie IMGW na wtorek.
Z powodu oblodzenia obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. IMGW wydał je dla województw:
- warmińsko-mazurskiego;
- podlaskiego;
- północnej części lubelskiego;
- północno-wschodnich rejonów mazowieckiego;
- południowo-wschodniej części pomorskiego;
- północnych powiatach kujawsko-pomorskiego.
Ślisko zacznie się robić wieczorem i w nocy, więc powyższe ostrzeżenia zaczną wchodzić w życie o godz. 15:00 i 18:00 i utrzymają się do godz. 9:00 w środę.
Nocą wrócą lokalne mrozy. Może zrobić się ślisko
Wtorek, pomimo niezbyt przyjaznej pogody, będzie dość ciepły, zwłaszcza jak na luty. W ciągu dnia mrozów nie będzie i termometry pokażą od zera stopni na północnym wschodzie, około 5 w centrum do 7 st. C na zachodzie i południu kraju.
Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, a najmocniej powieje wysoko w górach: w Tatrach porywy osiągną do 70 km/h a w Sudetach do około 90 km/h. Wysoko w górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.
Chłodniej zrobi się po zachodzie słońca. W nocy wrócą mrozy, które na północnym wschodzie mogą sięgnąć -4, -2 stopni Celsjusza. W pozostałych rejonach Polski będzie od zera do 2 stopni. "Uwaga, we wschodniej połowie kraju miejscami drogi i chodniki śliskie" - ostrzega IMGW.
Na północy i zachodzie utrudnieniem mogą być również mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
