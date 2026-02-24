Wysokie temperatury towarzyszą nam od samego rana. O godz. 8:00 nie było już miejsc z ujemnymi temperaturami. Najchłodniej było w Elblągu, gdzie zanotowano zero stopni, a najcieplej w Raciborzu, z temperaturą na poziomie 5,6 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mimo wszystko aura w ciągu dnia nie zachwyci.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pochmurna wersja przedwiośnia. W górach więcej bieli

Będzie pochmurnie, choć miejscami na zachodzie, południu oraz nad morzem pojawią się większe przejaśnienia. W wielu rejonach przelotnie popada deszcz. Sucho może być praktycznie tylko lokalnie na północnym zachodzie - w pozostałych regionach przyda się parasol.

Na północnym wschodzie i na terenach podgórskich popada również deszcz ze śniegiem, a lokalnie na północnym wschodzie oraz w górach sam śnieg.

W wielu miejscach Polski we wtorek popada deszcz, a lokalnie - głównie w górach - również śnieg WXCharts materiał zewnętrzny

Na wyżej położonych terenach Śląska, Małopolski i Podkarpacia śnieg może sypnąć najmocniej i jego pokrywa może się tam zwiększyć o 2 do 8 cm. Na szczytach Beskidów i Bieszczad synoptycy spodziewają się opadów sięgających 10-12 cm, a wysoko w Tatrach nawet do 15 cm świeżego śniegu.

Rozwiń

"Po południu na północnym wschodzie oraz miejscami na południowym wschodzie temperatura powietrza spadać będzie poniżej zera stopni Celsjusza, na skutek czego nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie" - czytamy w prognozie IMGW na wtorek.

Z powodu oblodzenia obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. IMGW wydał je dla województw:

warmińsko - mazurskiego ;

podlaskiego ;

północnej części lubelskiego ;

północno-wschodnich rejonów mazowieckiego ;

południowo-wschodniej części pomorskiego ;

północnych powiatach kujawsko-pomorskiego.

Ślisko zacznie się robić wieczorem i w nocy, więc powyższe ostrzeżenia zaczną wchodzić w życie o godz. 15:00 i 18:00 i utrzymają się do godz. 9:00 w środę.

Nocą wrócą lokalne mrozy. Może zrobić się ślisko

Wtorek, pomimo niezbyt przyjaznej pogody, będzie dość ciepły, zwłaszcza jak na luty. W ciągu dnia mrozów nie będzie i termometry pokażą od zera stopni na północnym wschodzie, około 5 w centrum do 7 st. C na zachodzie i południu kraju.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, a najmocniej powieje wysoko w górach: w Tatrach porywy osiągną do 70 km/h a w Sudetach do około 90 km/h. Wysoko w górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Chłodniej zrobi się po zachodzie słońca. W nocy wrócą mrozy, które na północnym wschodzie mogą sięgnąć -4, -2 stopni Celsjusza. W pozostałych rejonach Polski będzie od zera do 2 stopni. "Uwaga, we wschodniej połowie kraju miejscami drogi i chodniki śliskie" - ostrzega IMGW.

Na północy i zachodzie utrudnieniem mogą być również mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

-----

Ekspert w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawie dotyczącej programu SAFE: Premier zastawił pułapkę na prezydenta Polsat News Polsat News