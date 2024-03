Mokry początek wiosny?

Gdyby ta prognoza miała się spełnić, to kwiecień może się okazać bardziej pochmurny i mokry , niż do tego przywykliśmy. Deszczu ma być więcej na terenie całej Polski, co w połączeniu z typowymi dla tego miesiąca temperaturami sprawi, że ten miesiąc może być niezbyt ciepły i wymagający pogodowo.

Mniej wody w maju

Pogoda w czerwcu upalna i deszczowa?

Szykuje się gorący lipiec

Rok 2023 był najgorętszym w historii ludzkości i wciąż nie wiadomo, czy kolejny rok pobije go pod tym względem. Możliwe, że jeśli nastąpi zjawisko La Niña, będziemy mogli uniknąć czarnego scenariusza. To wszystko jednak przed nami.

Nieco lepiej wyglądają prognozy dotyczące możliwej sumy opadów. Mają się one zmieścić w normie wieloletniej. To oznacza, że o ile z jednej strony ulew i burz nie powinno być znacząco więcej niż zwykle o tej porze roku, to teoretycznie nie grożą nam zbyt dojmujące susze - a to już dobra informacja.