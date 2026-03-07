W skrócie IMGW przedłużył ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla wybranych regionów Polski.

Na stacji hydrologicznej Prosna na rzece Guber w województwie warmińsko-mazurskim poziom wody przekroczył stan alarmowy, a na dziewięciu innych stacjach stany ostrzegawcze.

Weekendowa pogoda będzie słoneczna i ciepła, z nocnymi przymrozkami i zamgleniami, a początek tygodnia zapowiada dalszą wiosenną aurę.

Z danych IMGW wynika, że stan alarmowy został przekroczony na stacji hydrologicznej Prosna na rzece Guber w województwie warmińsko-mazurskim. Na kolejnych dziewięciu stacjach odnotowano natomiast przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia hydrologiczne wydawane są w sytuacji prognozowanych lub trwających wezbrań rzek, gwałtownych wzrostów poziomu wody lub pojawienia się zjawisk lodowych.

Pogoda. IMGW przedłużył ostrzeżenia hydrologiczne

Alerty drugiego stopnia, oznaczające wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, obowiązują w części województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Dotyczą m.in. zlewni Drwęcy od Welu do Rypienicy i Osy, Wkry do ujścia Łydyni i Mławki oraz zlewni rzeki Guber.

Większość tych ostrzeżeń pozostanie w mocy do południa w niedzielę. Krócej, bo do sobotniego poranka, obowiązuje ostrzeżenie dla zlewni Węgorapy w woj. warmińsko-mazurskim.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody wydano dla zlewni Dolnej Narwi w województwie mazowieckim. Ma ono obowiązywać do godziny 10 w niedzielę.

Prognoza pogody na weekend. Słoneczny dzień i mroźna noc

Mimo hydrologicznych alertów pogoda w najbliższych dniach będzie sprzyjać spacerom. Większa część Europy znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, a Polska pozostaje pod wpływem wyżu, którego centrum przemieszcza się znad Mołdawii i Rumunii nad Morze Czarne. Do kraju napływa ciepłe i suche powietrze polarne.

W sobotę przeważać będzie bezchmurne niebo lub jedynie niewielkie zachmurzenie. Dopiero po południu na północnym zachodzie kraju chmur zacznie przybywać. Temperatura maksymalna w większości regionów wyniesie od 9 do 13 stopni Celsjusza, a na południowym zachodzie może sięgnąć nawet 15 stopni. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Noc z soboty na niedzielę zapowiada się chłodno. Na wschodzie temperatura może spaść do -4 stopni, w centrum do około -2, a na zachodzie do 0-2 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w dolinach karpackich, gdzie lokalnie termometry pokażą nawet -6 stopni. W wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie kraju, pojawią się silne zamglenia.

Wiosenna aura w weekend. Pogodna na niedzielę

Niedziela również przyniesie sporo słońca. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale od północnego wschodu stopniowo pojawiać się będą rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie do 12 stopni na północy i nawet 15-16 stopni na południu kraju.

Synoptycy zapowiadają, że początek nowego tygodnia utrzyma wiosenną aurę. W poniedziałek i wtorek nadal będzie słonecznie, a w wielu regionach Polski temperatura może sięgnąć 15-17 stopni Celsjusza.

