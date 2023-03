- Modele pogodowe w tej sprawie są zgodne, na wiosenną aurę można liczyć w drugiej połowie marca - mówi Walijewski.

Rzecznik IMGW: Przed nami dużo ekscesów pogodowych

Przyznaje, że wcześniej będą powiewy wiosny, np. w piątek w Warszawie nawet ok. 10 st. Celsjusza. W najbliższy wtorek również ponad 10 st. - Jednak początek wiosennej aury dopiero w okolicach 17 marca, wówczas do Polski ma napłynąć cieplejsze powietrze. Na termometrach początkowo wartości dziesięciostopniowe, a później nawet piętnasto-, szesnastostopniowe - przewiduje.

Wyjaśnia, że ważne jest to, iż nie tylko temperatury maksymalne będą dodatnie, ale także minimalne. - Po 18 marca w całym kraju wartości temperatur w nocy powinny być dodanie. Im bliżej 21 marca, czyli początku kalendarzowej wiosny, tym termometry wskażą nocą wyższe wartości - nawet ok. 7 stopni - mówi rzecznik IMGW.

Podkreśla, że od 16, a później 17 i 18 marca wraz z wyższymi temperaturami będzie więcej słońca. - Ok. 21 marca niestety opady w całej zachodniej Polsce - podkreśla.

- Jednak zanim przyjdzie wiosna, przed nami dużo dynamicznych ekscesów pogodowych. W weekend będzie deszcz, deszcz ze śniegiem, zrobi się wietrznie, a nawet zagrzmi, szczególnie w południowej części kraju - przestrzega Walijewski.

Prognoza pogody na 9 i 10 marca

W czwartek na północy Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, na ogół bez opadów, tylko na wybrzeżu możliwe słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie duże, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południu Polski głównie opady deszczu.

W Sudetach i Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 13 cm. Temperatura maksymalna na południu i południowym zachodzie od 5 st. C do 11 st. C, na pozostałym obszarze od 1 st. C do 4 st. C.

Natomiast w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu Polski. Miejscami opady deszczu, na północy, północnym wschodzie i Sudetach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano na północnym wschodzie możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna od 1 st. C, 3 st. C na północy, około 9 st. C w centrum, do 13 st. C, 15 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i wschodnich. W Karpatach wiatr w porywach do 65 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.